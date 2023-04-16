Обстріл багатоповерхівки у Слов'янську: кількість жертв атаки РФ зросла (фото)

Унаслідок ракетного удару російських військ загинули щонайменше 12 мирних мешканців. Під завалами будинку, за інформацією силовиків, можуть перебувати ще троє людей.

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У Слов'янську рятувальники продовжують розбирати завали після влучань російських ракет у багатоповерхівку. В неділю, 16 квітня, з-під завалів дістали тіло чоловіка. Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС України.

"На місці проведення аварійно-рятувальних робіт вилучено тіло загиблого чоловіка. Роботи тривають. За інформацією Національної поліції, під завалом можливе перебування ще 3 осіб.Станом на 12:00 16 квітня внаслідок обстрілу м. Слов’янськ, який відбувся 14 квітня, постраждало 34 особи, з них 12 загиблих і 22 поранених", — ідеться в повідомленні.

На місці події продовжують працювати майже пів сотні рятувальників і комунальників.

Нагадаємо, що 14 квітня ЗС РФ обстріляли місто Слов'янськ на Донеччині. Для обстрілів окупанти використали ракети С-300. У результаті обстрілів руйнувань зазнали 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків.

Раніше повідомлялося, що 14 квітня рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівці в Слов'янську тіло жінки, а кількість жертв стала 9 осіб. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що поранення внаслідок ракетного обстрілу отримала 21 особа.