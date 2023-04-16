Обстрел многоэтажки в Славянске: количество жертв атаки РФ возросло (фото)

В результате ракетного удара российских войск погибли по меньшей мере 12 мирных жителей. Под завалами дома, по информации силовиков, могут находиться еще три человека.

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В Славянске спасатели продолжают разбирать завалы после попадания российских ракет в многоэтажку. В воскресенье, 16 апреля, из-под завалов извлекли тело мужчины. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины.

"На месте проведения аварийно-спасательных работ изъято тело погибшего мужчины. Работы продолжаются. По информации Национальной полиции, под завалом могут находиться еще 3 человека. По состоянию на 12:00 16 апреля в результате обстрела г. Славянск, который состоялся 14 апреля, пострадало" 34 человека, из них 12 погибших и 22 раненых", — говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать около полусотни спасателей и коммунальщиков.

Напомним, что 14 апреля ВС РФ обстреляли город Славянск в Донецкой области. Для обстрелов оккупанты использовали ракеты С-300. В результате обстрелов разрушений подверглись 34 многоэтажки, 20 частных домов.

Ранее сообщалось, что 14 апреля спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки в Славянске тело женщины, а число жертв стало 9 человек. В Министерстве внутренних дел заявили, что ранения в результате ракетных обстрелов получил 21 человек.