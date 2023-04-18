ВС РФ в течение двух часов обстреливали Славянск: детали и кадры последствий атаки (фото, видео)

По информации военной администрации, захватчики для обстрелов применяли зенитные ракеты С-300 и дроны-камикадзе Shahed. В результате массированной атаки повреждены пять многоэтажек и семь частных домов.

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Ночью город Славянск в Донецкой области в течение двух часов обстреливали ВС РФ. Вражеские силы применили ракеты и БПЛА. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

"В Славянске снова недоброе утро. Ночной обстрел города в течение двух часов", — написал Лях.

Он рассказал, что город атаковали ракетами С-300 и дронами-камикадзе Shahed 136, которые россияне называют "Герань-2". Лях заявил о двух попаданиях захватчиков — на улице Учительской и бульваре Пушкина.

Фото: Фейсбук Вадим Лях Фото: Фейсбук Вадим Лях Фото: Фейсбук Вадим Лях Фото: Фейсбук Вадим Лях Фото: Фейсбук Вадим Лях Фото: Фейсбук Вадим Лях

От ночных обстрелов в Славянске пострадали пять многоэтажек и семь частных домов, а также охранное предприятие, медучреждение, развлекательный центр, бизнес-центр и машины.

"К счастью обошлось без жертв. Берегите себя. Держимся", — написал Лях.

Напомним, 17 апреля стало известно об эвакуации жителей села Погребы в Броварском районе Киевской области. В сети опубликовали фото, на которых видны масштабы затопления – многие здания оказались под водой.

Сегодня, 18 апреля, глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал о последствиях ночной вражеской атаки Луганской области. Известно о трех погибших в селе Новоегоровка. По словам Лысогора, снаряд попал в частный дом, где находились люди.