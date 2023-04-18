Оккупанты совершили авианалет на Луганщине: есть жертвы среди мирных жителей, — ОВА

В последние дни, как отмечают в областной администрации, враг почти непрерывно использует тактическую авиацию для бомбардировки деоккупированных населенных пунктов Сватовского района, в результате чего погибают гражданские.

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Российские оккупанты самолетами атаковали Новоегоровку в Луганской области. В результате погибли три мирных жителя. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Трое мирных жителей погибли, один получил осколочные ранения шеи, рук и ног в результате бомбардировки россиянами села Новоегоровка, что на Сватовщине. Женщину 1977 года рождения госпитализировали в Харьков", — написал он.

По словам главы ОВА, вражеский снаряд попал в частный дом, в котором находились люди. На месте попаданий возник пожар, но из-за плотного артобстрела спасти людей из-под охваченных огнем завалов вовремя не смогли.

Артем Лысогор добавил, что в последние дни ВС РФ почти непрерывно используют тактическую авиацию для бомбардировки деоккупированных населенных пунктов Сватовского района Луганской области.

Напомним, что в Славянске Донецкой области спасатели завершили поисково-спасательные работы в пятиэтажке, которую 14 апреля обстреляли ракетами ВС РФ. Из-под завалов извлекли 15 человек: 5 (в том числе 14-летнюю девочку) удалось спасти, 10 (среди них двухлетний мальчик) погибли.

В Бахмуте россияне атакуют малыми группами и пытаются вывести Силы обороны Украины на стрелковые бои. Силы обороны. в свою очередь, сдерживают и перемалывают значительные силы русских захватчиков.