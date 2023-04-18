Окупанти здійснили авіанальот на Луганщині: є жертви серед мирних жителів, — ОВА

Останніми днями, як зазначають в обласній адміністрації, ворог майже безперервно використовує тактичну авіацію для бомбардування деокупованих населених пунктів Сватівського району, внаслідок чого гинуть цивільні.

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Російські окупанти літаками атакували Новоєгорівку на Луганщині. В результаті загинули троє мирних жителів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Троє мирних мешканців загинули, один дістав осколкових поранень шиї, рук та ніг внаслідок бомбардування росіянами села Новоєгорівка, що на Сватівщині. Жінку 1977 року народження госпіталізували до Харкова", — написав він.

За словами очільника ОВА, ворожий снаряд влучив у приватний будинок, в якому перебували люди. На місці влучань виникла пожежа, але через щільний артобстріл, врятувати людей з-під охоплених вогнем завалів вчасно не змогли.

Артем Лисогор додав, що останніми днями ЗС РФ майже безперервно використовують тактичну авіацію для бомбардування деокупованих населених пунктів Сватівського району Луганщини.

Нагадаємо, що у Слов'янську на Донеччині рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи в п'ятиповерхівці, яку 14 квітня обстріляли ракетами ЗС РФ. З-під завалів дістали 15 людей: 5 (зокрема 14-річну дівчинку) вдалося врятувати, 10 (серед них дворічний хлопчик) загинули.

У Бахмуті росіяни атакують малими групами та намагаються вивести Сили оборони України на стрілецькі бої. Сили оборони зі свого боку, стримують та перемелюють значні сили російських загарбників.