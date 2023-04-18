ЗС РФ впродовж двох годин обстрілювали Слов'янськ: деталі та кадри наслідків атаки (фото, відео)

За інформацією військової адміністрації, загарбники для обстрілу застосовували зенітні ракети С-300 та дрони-камікадзе Shahed. Унаслідок масованої атаки пошкоджено п’ять багатоповерхівок та сім приватних будинків.

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Вночі місто Слов’янськ у Донецькій області протягом двох годин обстрілювали ЗС РФ. Ворожі сили застосували ракети та БПЛА. Про це сьогодні, 18 квітня, повідомив керівник Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"У Слов‘янську знов недобрий ранок. Нічний обстріл міста упродовж двох годин", — написав Лях.

Він розповів, що місто атакували ракетами С-300 та дронами-камікадзе Shahed 136, які росіяни називають "Герань-2". Лях заявив про два влучання загарбників — на вулиці Вчительській та бульварі Пушкіна.

Фото: Фейсбук Вадим Лях Фото: Фейсбук Вадим Лях Фото: Фейсбук Вадим Лях Фото: Фейсбук Вадим Лях Фото: Фейсбук Вадим Лях Фото: Фейсбук Вадим Лях

Від нічного обстрілу у Слов’янську постраждали п’ять багатоповерхівок та сім приватних будинків, а також охоронне підприємство, медзаклад, розважальний центр, бізнес-центр та машини.

"На щастя обійшлося без жертв. Бережіть себе. Тримаємося", — написав Лях.

Нагадаємо, 17 квітня стало відомо про евакуацію мешканців села Погреби в Броварському районі Київської області. У мережі опублікували фото, на яких видно масштаби затоплення — багато будівель опинилися під водою.

Сьогодні, 18 квітня, голова Луганської ОВА Артем Лисогор розповів про наслідки нічної ворожої атаки Луганської області. Відомо про трьох загиблих у селі Новоєгорівка. За словами Лисогора, снаряд влучив у приватний будинок, де перебували люди.