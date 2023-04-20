Швейцарія вводить санкції проти ПВК "Вагнер" та інформагентства Пригожина

Мінекономіки країни розширило список санкцій проти Росії. ПВК "Вагнер" швейцарці вважають засобом для гібридної війни, а російське агентство, яке пов’язують з "кухарем Путіна", звинуватили у поширенні фейків.

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Сьогодні, 20 квітня, Міністерство економіки, освіти та досліджень Швейцарії розширило список санкцій проти РФ. Російська ПВК "Вагнер" та інформаційне агентство "РИА ФАН" відтепер будуть під санкціями. Про це повідомили у Державному секретаріаті з економічних питань SECO.

У держсекретаріаті нагадали позицію ЄС щодо ПВК "Вагнер", що бере участь у бойових діях на території України. Швейцарці зазначили, що "юридичну природу" ПВК не знають, однак впевнені у її зв’язку з "логістичними мережами". За їхньою інформацією, "Вагнер" — це частина складної мережі глобальних компаній, що працюють, зокрема, у сферах авіації, безпеки та технологій.

"Група "Вагнер" — це російська військова організація під керівництвом Євгена Пригожина, яка служить засобом для російської гібридної війни", — підкреслили у SECO.

Накладення санкцій на інформагентство "РИА ФАН" у Швейцарії аргументували розповсюдженням проурядової пропаганди та дезінформації. Його також пов'язують з Євгеном Пригожиним, адже він очолив раду медіагрупи "Патріот" у 2019 році. Туди входить і "ФАН".

"Швейцарія бере на себе санкції щодо цих двох організацій і таким чином посилює дію заходів ЄС", — зазначили у секретаріаті.

Нагадаємо, розслідувачі з’ясували, що ПВК "Вагнер" вербує учасників спортивних клубів РФ. Повідомлялося, що пошук найманців поза місцями позбавлення волі пов’язаний з втратами ПВК на фронті.

Вчора, 19 квітня, екснайманець ПВК "Вагнер" Азамат Улдаров заявив про погрози Євгена Пригожина. За його словами, очільник ПВК вимагав змінити свідчення про вбивства дітей на території України.