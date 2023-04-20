Швейцария вводит санкции против ЧВК "Вагнер" и информагентства Пригожина

Минэкономики страны расширило перечень санкций против России. ЧВК "Вагнер" швейцарцы считают средством для гибридной войны, а связанное с "поваром Путина" российское агентство обвинили в распространении фейков.

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Сегодня, 20 апреля, Министерство экономики, образования и исследований Швейцарии расширило перечень санкций против РФ. Российская ЧВК "Вагнер" и информационное агентство "РИА ФАН" теперь будут под санкциями. Об этом сообщили в Государственном секретариате по экономическим вопросам SECO.

В госсекретариате напомнили позицию ЕС по поводу ЧВК "Вагнер", участвующей в боевых действиях на территории Украины. Швейцарцы отметили, что "юридическую природу" ЧВК не знают, однако уверены в ее связи с "логистическими сетями". По их информации, "Вагнер" — часть сложной сети глобальных компаний, работающих, в частности, в сферах авиации, безопасности и технологий.

"Группа "Вагнер" — это российская военная организация под руководством Евгения Пригожина, служащая средством для российской гибридной войны", — подчеркнули в SECO.

Наложение санкций на информагентство "РИА ФАН" в Швейцарии аргументировалось распространением проправительственной пропаганды и дезинформации. Его также связывают с Евгением Пригожиным, поскольку он возглавил совет медиагруппы "Патриот" в 2019 году. Туда входит и "ФАН".

"Швейцария берет на себя санкции в отношении этих двух организаций и таким образом усиливает действие мер ЕС", — отметили в секретариате.

Напомним, расследователи выяснили, что ЧВК "Вагнер" вербует участников спортивных клубов РФ. Сообщалось, что поиск наемников вне мест лишения свободы связан с потерями ЧВК на фронте.

Вчера, 19 апреля, экс-наемник ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров заявил об угрозах Евгения Пригожина. По его словам, глава ЧВК требовал изменить свидетельства об убийствах детей на территории Украины.