ЧВК "Вагнер" вербует наемников в российских спортклубах, — расследование (видео)

По информации журналистов, потенциальные наемники практикуют бои на палках, фехтование на саперных лопатах и другие занятия "по легендарной системе российского спецназа".

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Наемники ЧВК "Вагнер" с марта 2023 года развернули масштабную кампанию по набору новых бойцов в свои подразделения, в рамках которой выкладывают видеоролики о "защите родины" и угрозе "третьей мировой войны". Об этом сообщается на официальном канале проекта Bihus.Info.

По информации канала, также "вагнеровцы" начали искать новые источники для рекрутинга в свои ряды среди участников спортивных клубов России, поскольку несут огромные потери.

"Большие шансы и у выходцев подобного заведения в Красноярске. Здесь в сибирском центре "Русского боевого искусства" тоже будут вербовать наемников", — рассказывается в сюжете видео.

В ролике показано, что участники этого спортивного клуба практикуют бои на палках, фехтование на саперных лопатках и "разные развлечения российских десантников".

"Может показаться сначала, что там собран клуб аматоров, однако в описании указано, что там проводятся занятия по легендарной системе российского спецназа. А руководит клубом Валерий Малочкин, который называет себя последователем Кадочникова, который разработал ту саму революционную систему", — подчеркивают авторы ролика.

Сам Малочкин называет свою технику — использованием невидимого оружия, но, как отмечают в видеосюжете, чаще всего воспитанники клуба используют настоящее оружие, такое как луки и топоры.

Таким образом, наемники ищут способы пополнить свои ряды вне российских мест лишения свободы.

"Самому Пригожину это, похоже, необходимо как воздух, поскольку, если отойти от темы войны, его позиции в политике шаткие и неуверенные", — отмечают в сюжете.

Что о потерях ЧВК "Вагнер" говорят в Украине и США

По информации советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, около 77% бывших заключенных россиян, которые согласились воевать против Украины в составе частной военной организации "Вагнер", погибли в боях с ВСУ.

По оценке Белого дома, на середину февраля 2023 года, потери в ЧВК "Вагнер" составляют более чем 30 тысяч человек.

14 апреля спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что ЧВК "Вагнер" имеет проблемы с пополнением личного состава заключенными, что в среднесрочной перспективе может привести к ее полной ликвидации. По его словам, в районе Бахмута ежедневно погибает около сотни вражеских бойцов и приблизительно столько же получают ранения.

Напомним, в конце марта, на спутниковых снимках Maxar было показано, что кладбище погибших наемников ЧВК "Вагнер", расположенное в Краснодарском крае, выросло за 2 месяца в несколько раз.

Также мы писали, что на Александровском кладбище под Иркутском было обнаружено неизвестное ранее кладбище наемников ЧВК "Вагнер". Представители ЧВК отказались рассказать правду о смерти наемников родственникам погибших.