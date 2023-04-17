Под Иркутском обнаружили неизвестное ранее кладбище наемников ЧВК "Вагнер" (фото, видео)

Родственникам некоторых погибших, по информации местных СМИ, не сообщили о смерти членов их семей. Представители ЧВК "Вагнер" отрицают смерть некоторых бойцов, а фото на могилах назвали "фейковыми".

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В понедельник, 17 апреля, на Александровском кладбище под Иркутском было обнаружено неизвестное ранее кладбище наемников ППК "Вагнер". Об этом сообщает российское издание "Люди Байкала".

Одно из захоронений называется "Аллея героев", оно состоит из 13 могил около центрального входа. Второе, о котором ранее не было известно, представляет собой 53 могилы наемников ЧВК "Вагнер", расположенных в дальнем углу кладбища.

"Могилы начинаются сразу у кромки леса. Земля вокруг разворочена, из нее торчат не до конца выкорчеванные корни деревьев. Оградок вокруг могил нет, в изголовье каждой — деревянный крест с табличкой без фотографии. На табличках только имя, фамилия, отчество, даты рождения и гибели", — сообщают журналисты.

Многие родственники некоторых из захороненных узнали о смерти своих родственников от журналистов. Сестра одного из погибших наемников сообщила, что в ЧВК "Вагнер" ей заявили, что такого кладбища не существует.

Лес под территорию кладбища вырубали в еще в сентябре-октябре прошлого года Фото: baikal-journal

По информации издания, на каждой могиле лежат по два венка. Один из них в цветах российского триколора, на втором эмблема ЧВК "Вагнер". Лишь на некоторых могилах, кроме крестов, стоят металлические черные памятники с фотографиями.

Также известно, что двум семьям в "Вагнере" подтвердили смерть их родственников. "Дай бог вам здоровья, если бы не вы, я бы вообще ничего не узнала… А теперь мне выплатят все полагающиеся компенсации", — поблагодарила журналистов сестра одного из погибших наемников.

Семье еще одного из погибших наемников, по информации издания, заявили что он в списке погибших не числится, а фото с места кладбища может быть "фейком".

Напомним, в конце марта, на спутниковых снимках Maxar стало видно, что кладбище погибших наемников ЧВК "Вагнер", расположенное в Краснодарском крае, выросло за 2 месяца в несколько раз.

6 апреля основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин посетил кладбище, на котором захоронены бойцы его группировки, где заявил о намерении создать на месте захоронения "вагнеровцев" в Краснодарском крае "мемориал для будущих поколений".