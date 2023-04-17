Під Іркутськом виявили невідоме раніше кладовище найманців ПВК "Вагнер" (фото, відео)

Родичі деяких загиблих, за інформацією місцевих ЗМІ, не повідомили про смерть членів їхніх сімей. Представники ПВК "Вагнер" заперечують смерть деяких бійців, а фото на могилах назвали "фейковими".

Related video

У понеділок, 17 квітня, на Олександрівському цвинтарі під Іркутськом було виявлено невідоме раніше кладовище найманців ПВК "Вагнер". Про це повідомляє російське видання "Люди Байкалу".

Одне з поховань називається "Алея героїв", воно складається з 13 могил біля центрального входу. Друге, про яке раніше не було відомо, складається з 53 могил найманців ПВК "Вагнер", розташованих у віддаленому кутку кладовища.

"Могили починаються одразу біля краю лісу. Земля навколо розгорнута, з неї стирчить не до кінця викорчуване коріння дерев. Огорожок навколо могил немає, на узголів'ї кожної — дерев'яний хрест з табличкою та без фотографії. На табличках лише ім'я, прізвище, по батькові, дата народження та загибелі", — повідомляють журналісти.

Багато родичів деяких з похованих дізналися про смерть своїх родичів від журналістів. Сестра одного з загиблих найманців повідомила, що у ПВК "Вагнер" їй заявили, що такого кладовища не існує.

Ліс під територію цвинтаря вирубували ще у вересні-жовтні минулого року Фото: baikal-journal

За інформацією видання, на кожній могилі лежать по два вінки. Один з них у кольорах російського триколору, на другому емблема ПВК "Вагнер". Лише на деяких могилах, крім хрестів, стоять чорні металеві пам'ятники з фотографіями.

Також відомо, що двом сім'ям у "Вагнері" підтвердили смерть їхніх родичів. "Дай бог вам здоров'я, якби не ви, я б взагалі нічого не дізналася… А тепер мені виплатять всі належні компенсації", — подякувала журналістам сестра одного з загиблих найманців.

Сім'ї ще одного з загиблих найманців, за інформацією видання, заявили, що він у списку загиблих не значиться, а фото з могили може бути "фейком".

Нагадаємо, наприкінці березня, на супутникових знімках Maxar можна було побачити, що кладовище загиблих найманців ПВК "Вагнер", розташоване у Краснодарському краї, збільшилося за 2 місяці у кілька разів.

6 квітня засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин відвідав кладовище, на якому поховані бійці його угруповання, де заявив про намір створити на місці поховання "вагнерівців" у Краснодарському краї "меморіал для майбутніх поколінь".