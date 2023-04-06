"Так, він росте": Пригожин відвідав скандальний цвинтар бійців ПВК "Вагнер" (відео)

Куратор найманців заявив про намір створити на місці поховання "вагнерівців" у Краснодарському краї "меморіал для майбутніх поколінь".

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Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин відвідав цвинтар, на якому поховані бійці його угруповання. Про це стало відомо із відео, опублікованому в Telegram-каналі Євген Пригожина.

"Це той самий цвинтар ПВК "Вагнер", навколо якого було багато питань та обговорень", — сказав Пригожин.

Бізнесмен повідомив, що на цвинтарі продовжують ховати "вагнерівців". За його словами, у майбутньому це місце стане меморіалом.

"Ми збираємося зробити з цього цвинтаря меморіал для майбутніх поколінь, які повинні розуміти, що будь-яка війна призводить до того, що йдуть бійці. Так, він росте. Ті, хто воюють, іноді гинуть, так влаштоване життя", — сказав засновник ПВК "Вагнер".

Пригожин на Цвинтарі ПВК "Вагнер"

Скандал з цвинтарем ПВК "Вагнер"

За даними ВВС News від 28 березня, місцеві жителі Краснодарського краю незадоволені розміщенням цвинтаря "вагнерівців" поблизу курортної зони. Проти поховань також висловилася місцева влада.

"Я з повагою ставлюся до діючих бійців ПВК "Вагнер" і до пам'яті тих, хто вже віддав своє життя за Батьківщину! Але не можу не дослухатися думки громадськості, що місто-курорт Гарячий Ключ неправильно робити місцем, для масового поховання бійців", — заявив мер міста Гарячий Ключ Сергій Білопольський.

Незабаром після заяви Білопольського, у його бік посипалися погрози від Євгена Пригожина. Засновник ПВК "Вагнер" обіцяв меру привезти до нього додому тіла загиблих найманців, якщо йому заборонять ховати їх на місцевому цвинтарі.

Нагадаємо, що 23 лютого російське медіа SOTA показало цвинтар бійців ПВК "Вагнер" у Краснодарському краї РФ. Журналісти зазначали, що могили ніхто не доглядає, через що вони потопають у бруді.

Пізніше, 28 березня, журналіст New York Times Крістіан Тріберт опублікував супутниковий знімок, на якому видно, що протягом двох місяців цвинтар ПВК "Вагнер" у Краснодарському краї збільшився майже в сім разів.

Ще ми писали про те, що 7 березня видання "Москва Онлайн" опублікувало знімки цвинтаря в селі Маврине Московської області, де, ймовірно, поховані бійці ПВК "Вагнер". За словами місцевих мешканців, 27 однакових могил з'явилися буквально за одну ніч.