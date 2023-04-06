"Да, оно растет": Пригожин посетил скандальное кладбище бойцов ЧВК "Вагнер" (видео)

Куратор наемников заявил о намерении создать на месте захоронения "вагнеровцев" в Краснодарском крае "мемориал для будущих поколений".

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Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин посетил кладбище, на котором захоронены бойцы его группировки. Об этом стало известно из видео, опубликованном в Telegram-канале Евгений Пригожина.

"Это то самое кладбище ЧВК "Вагнер", вокруг которого было много вопросов и обсуждений", — сказал Пригожин.

Бизнесмен сообщил, что на кладбище продолжают хоронить "вагнеровцев". По его словам, в будущем это место станет мемориалом.

"Мы собираемся сделать из этого кладбища мемориал для будущих поколений, которые должны понимать, что любая война приводит к тому, что уходят бойцы. Да, оно растет. Те, кто воюют, иногда погибают, так устроена жизнь", — заключил основатель ЧВК "Вагнер".

Пригожин на кладбище ЧВК "Вагнер"

Скандал с кладбищем ЧВК "Вагнер"

По данным BBC News от 28 марта, местные жители Краснодарского края недовольны размещением кладбища "вагенровцев" поблизости от курортной зоны. Против захоронений также высказались местные власти.

"Я с уважением отношусь к действующим бойцам ЧВК "Вагнер" и к памяти тех, кто уже отдал свою жизнь за Родину! Но не могу не прислушаться к мнению общественности, что город-курорт Горячий Ключ неправильно делать местом для массового захоронения бойцов", — заявил мэр города Горячий Ключ Сергей Белопольский.

Вскоре после заявления Белопольского, в его сторону посыпались угрозы от Евгения Пригожина. Основатель ЧВК "Вагнер" обещал мэру привезти к нему домой тела погибших наемников, если ему запретят хоронить их на местном кладбище.

Напомним, что 23 февраля российское медиа SOTA показало кладбище бойцов ЧВК "Вагнер" в Краснодарском крае РФ. Журналисты отмечали, что за могилами никто не ухаживает, из-за чего они утопают в грязи.

Позже, 28 марта, журналист New York Times Кристиан Триберт опубликовал спутниковый снимок, на котором видно, что в течение двух месяцев кладбище ЧВК "Вагнер" в Краснодарском крае увеличилось почти в семь раз.

Еще мы писали о том, что 7 марта издание "Москва Онлайн" опубликовало снимки кладбища в деревне Маврино Московской области, где, предположительно, похоронены бойцы ЧВК "Вагнер". По словам местных жителей, 27 одинаковых могил появились буквально за одну ночь.