ПВК "Вагнер" вербує найманців у російських спортклубах, — розслідування (відео)

За інформацією журналістів, потенційні найманці практикують бої на ціпках, фехтування на саперних лопатах та інші заняття "за легендарною системою російського спецназу".

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Найманці ПВК "Вагнер" з березня 2023 року розгорнули масштабну кампанію з набору нових бійців у свої підрозділи, в межах якої викладають відеоролики про "захист батьківщини" та загрозу "третьої світової війни". Про це повідомляє офіційний канал проєкту Bihus.Info.

За інформацією каналу, також "вагнерівці" почали шукати нові джерела для рекрутингу до своїх лав серед учасників спортивних клубів Росії, оскільки зазнають величезних втрат.

"Великі шанси є і у вихідців подібного закладу в Красноярську. Тут у сибірському центрі "Російського бойового мистецтва" теж вербуватимуть найманців", — розповідають в сюжеті відео.

У ролику показано, що учасники цього спортивного клубу практикують бої на ціпках, фехтування на саперних лопатках та "різні розваги російських десантників".

"Може здатися спочатку, що там зібрано клуб аматорів, проте в описі зазначено, що там проводяться заняття з легендарної системи російського спецназу. А керує клубом Валерій Малочкін, котрий називає себе послідовником Кадочникова, того самого, що розробив революційну систему", — наголошують автори ролика.

Сам Малочкін називає свою техніку — використанням невидимої зброї, але, як зазначають у відеосюжеті, найчастіше вихованці клубу використовують справжню зброю, таку, як луки та сокири.

Таким чином, найманці шукають способи поповнити свої лави поза російськими місцями позбавлення волі.

"Самому Пригожину це, схоже, необхідно як повітря, оскільки, якщо відійти від теми війни, його позиції в політиці зараз хиткі та невпевнені", — зазначають у сюжеті.

Що про втрати ПВК "Вагнер" говорять в Україні та США

За інформацією радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, близько 77% колишніх ув'язнених росіян, що погодились воювати проти України у складі приватної військової організації "Вагнер", загинули у боях з ЗСУ.

За оцінкою Білого дому, на середину лютого 2023 року втрати у ПВК "Вагнер" становлять вже понад 30 тисяч осіб.

14 квітня спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ПВК "Вагнер" має проблеми з поповненням особового складу ув'язненими, що у середньостроковій перспективі може призвести до її повної ліквідації. За його словами, в районі Бахмута щодня гине близько сотні ворожих бійців і приблизно стільки ж зазнають поранень.

Нагадаємо, наприкінці березня, на супутникових знімках Maxar було показано, що цвинтар загиблих найманців ПВК "Вагнер", розташований у Краснодарському краї, виріс за 2 місяці в кілька разів.

Також ми писали, що на Олександрівському цвинтарі під Іркутськом було виявлено невідоме раніше кладовище найманців ПВК "Вагнер". Представники ПВК відмовилися розповісти правду про смерть найманців родичам загиблих.