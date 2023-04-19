"Могу не дожить до утра": боевик, рассказавший о расстреле детей, заявил об угрозах Пригожина

Бывший заключенный Азамат Улдаров заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" звонил ему с требованием изменить показания и обвинить основателя Gulagu.net Владимира Осечкина в том, что правозащитник заставил его признаться в убийствах.

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Бывший заключенный и наемник ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров заявил, что ему угрожал владелец частной военной компании Евгений Пригожин и требовал изменить показания об убийствах детей в Бахмуте. Об этом он в среду, 19 апреля, сообщил основателю правозащитной организации Gulagu.net Владимиру Осечкину.

По словам Улдарова, Пригожин угрожал, что бывший наемник "пропадет", а также пострадает его семья.

"Есть вероятность и опасность, что до утра я могу не дожить… Это был звонок от Пригожина, мы разговаривали через второй телефон… Мне сказали напрямую, что если я не поменяю показания, которые тебе дал… Со мной ладно, он говорит, — "у тебя сын есть, подумай об этом, паренек". Они мне сказали, что если я не изменю показания, мало того, что я сам пострадаю – меня увезут, я пропаду, пострадают мои дети, семья", — рассказал Улдаров.

Экс-наемник рассказал, что служба безопасности Пригожина пытается "любыми путями уговорить о встрече".

Добавим, что Владимир Осечкин анонсировал выпуск двухчасового интервью с Улдаровым, в котором бывший "вагнеровец" обратится к президенту РФ Владимиру Путину и основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Стоит отметить, что ранее, 19 апреля, издание "ФАН", которое связывают с Пригожиным, опубликовало якобы признание Улдарова в том, что правозащитник Gulagu.net Владимир Осечкин заставил бывшего рассказать об убийствах детей в Бахмуте и Соледаре. В частности, он заявил о том, что Осечкину якобы стало доступно видео, где над Улдаровым совершают действия сексуального характера. Он пообещал экс-наемнику не выкладывать в сеть эти кадры в обмен на признание в убийствах людей в Бахмуте.

Бойцы ЧВК "Вагнер" признал в убийствах детей в Украине

17 апреля правозащитники опубликовали видео, на котором бывший наемник российской ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров рассказал, как расстреливал гражданское население на территории Украины. Боевик признался, что стрелял в ребенка 5-6 лет.

В тот же день Евгений Пригожин назвал показания экс-боевика ложными и заявил, что его наемникам "это абсолютно не нужно". А в Офисе президента заявили, что одного признания мало и напомнили о необходимости наказания для военных преступников.

Напомним, OSINT-аналитики выяснили личные данные наемников ЧВК "Вагнер", которые убили детей в Бахмуте. Бывшие зэки Азамат Улдаров и Алексей Савичев закрыли страницы в соцсетях, но данные сохранились в архивах. Президент России Владимир Путин выпустил их из тюрьмы личными указами.

Также 17 апреля сообщалось, что украинские прокуроры ознакомились с признанием наемников российской ЧВК "Вагнер" в убийствах гражданских, в том числе детей. Было открыто уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны,

18 апреля журналисты выяснили, что приказы на убийство гражданских, в том числе и детей, в Бахмуте и Соледаре могли отдавать командиры ЧВК "Вагнер" Владимир Китаев и Максим Кошман, которые ранее уже совершали военные преступления.