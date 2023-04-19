"Можу не дожити до ранку": бойовик, який розповів про розстріл дітей, заявив про погрози Пригожина

Колишній в'язень Азамат Улдаров заявив, що засновник ПВК "Вагнер" дзвонив йому з вимогою змінити свідчення та звинуватити засновника Gulagu.net Володимира Осєчкіна у тому, що правозахисник змусив його зізнатися у вбивствах.

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Колишній в'язень та найманець ПВК "Вагнер" Азамат Улдаров заявив, що йому погрожував власник приватної військової компанії Євген Пригожин та вимагав змінити свідчення про вбивства дітей у Бахмуті. Про це він у середу, 19 квітня, повідомив засновника правозахисної організації Gulagu.net Володимира Осєчкіна.

За словами Улдарова, Пригожин погрожував, що колишній найманець "пропаде", а також постраждає його родина.

"Є ймовірність і небезпека, що до ранку я можу не дожити... Це був дзвінок від Пригожина, ми розмовляли через другий телефон... Мені прямо сказали, що якщо я не поміняю свідчення, які тобі дав... Зі мною добре, він каже, — " у тебе син є, подумай про це, хлопчина". Вони мені сказали, що якщо я не зміню свідчення, мало того, що я сам постраждаю — мене відвезуть, я пропаду, постраждають мої діти, сім'я", — розповів Улдаров.

Екснайманець розповів, що служба безпеки Пригожина намагається "будь-якими шляхами вмовити про зустріч".

Додамо, що Володимир Осєчкін анонсував випуск двогодинного інтерв'ю з Улдаровим, в якому колишній "вагнерівець" звернеться до президента РФ Володимира Путіна та засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Варто зазначити, що раніше, 19 квітня, видання "ФАН", яке пов'язують із Пригожиним, опублікувало нібито визнання Улдарова в тому, що правозахисник Gulagu.net Володимир Осєчкін змусив колишнього розповісти про вбивства дітей у Бахмуті та Соледарі. Зокрема, він заявив про те, що Осечкіну нібито стало доступне відео, де над Улдаровим роблять дії сексуального характеру. Він пообіцяв екснайманцю не викладати у мережу ці кадри в обмін на визнання у вбивствах людей у Бахмуті.

Бійці ПВК "Вагнер" визнав у вбивствах дітей в Україні

17 квітня правозахисники опублікували відео, на якому колишній найманець російської ПВК "Вагнер" Азамат Улдаров розповів, як розстрілював громадянське населення на території України. Бойовик зізнався, що стріляв у дитину 5-6 років.

Того ж дня Євген Пригожин назвав свідчення ексбойовика хибними та заявив, що його найманцям "це абсолютно не потрібно". А в Офісі президента заявили, що одного визнання замало і нагадали про необхідність покарання для воєнних злочинців.

Нагадаємо, OSINT-аналітики з'ясували особисті дані найманців ПВК "Вагнер", які вбили дітей у Бахмуті. Колишні зеки Азамат Улдаров та Олексій Савічев закрили сторінки в соцмережах, але дані збереглися в архівах. Президент Росії Володимир Путін випустив їх із в'язниці особистими указами.

Також 17 квітня повідомлялося, що українські прокурори ознайомилися із визнанням найманців російської ПВК "Вагнер" у вбивствах цивільних, зокрема дітей. Було відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни,

18 квітня журналісти з'ясували, що накази на вбивство цивільних, у тому числі дітей, у Бахмуті та Соледарі могли віддавати командири ПВК "Вагнер" Володимир Китаєв і Максим Кошман, які раніше вже чинили воєнні злочини.