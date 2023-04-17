Найманці з ПВК "Вагнер" зізналися у вбивстві дітей: Офіс генпрокурора розпочав перевірку

Голові ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину винесли підозру за агресивну війну та зазіхання на територіальну цілісність України. На інших бойовиків чекає суд за вбивства та жорстоке поводження з цивільними.

Related video

Українські прокурори ознайомилися із визнанням найманців російської ПВК "Вагнер" у вбивствах цивільних, зокрема дітей. Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни, повідомив Офіс генпрокурора України (ОГП) 17 квітня.

"Обставини, зазначені в інтерв'ю, будуть перевірені в рамках розслідування кримінальних проваджень. Їм буде надано відповідну правову оцінку", — обіцяють прокурори.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо викладених фактів за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

В ОГП здійснюють процесуальне керівництво у низці проваджень за фактами дій представників ПВК, які воюють в Україні за армію РФ.

Найманців перевіряють на причетність до ведення агресивної війни, зазіхання на територіальну цілісність України, скоєння воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях – вбивств, жорстокого поводження з військовополоненими та цивільними, пограбувань.

Прокурори повідомили про підозру голові ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та керівника одного з підрозділів за фактами ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність України (ст. 437, ст. 110 КК України).

Окремі бойовики отримали підозри за вбивства та жорстоке поводження з цивільним населенням (ст. 438 КК України). До розслідувань залучаються правоохоронні органи іноземних держав, зазначили в ОГП.

Нагадаємо, що 17 квітня OSINT-дослідники встановили особисті дані в'язнів-"вагнерівців", які зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Їх звільнив із в'язниці указом президент Росії Володимир Путін.

Пригожин 17 квітня заявив, що його найманці "ніколи не розстрілювали ні мирних жителів, ні дітей". Ексвагнерівці в інтерв'ю виданню Gulagu.net стверджували протилежне: Пригожин особисто віддавав накази про розстріли українців.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи визнання найманця ПВК "Вагнер" у вбивстві дитини, заявив, що має бути жорстке та справедливе покарання.