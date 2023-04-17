Наемники из ЧВК "Вагнер" признались в убийстве детей: Офис генпрокурора начал проверку

Главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину вынесли подозрение за агрессивную войну и посягательство на территориальную целостность Украины. Других боевиков ждет суд за убийства и жестокое обращение с гражданскими.

Related video

Украинские прокуроры ознакомились с признанием наемников российской ЧВК "Вагнер" в убийствах гражданских, в том числе детей. Открыто уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны, сообщил Офис генпрокурора Украины (ОГП) 17 апреля.

"Обстоятельства, указанные в интервью, будут проверены в рамках расследования уголовных производств. Им будет дана соответствующая правовая оценка", — обещают прокуроры.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по изложенным фактам по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В ОГП осуществляют процессуальное руководство в ряде производств по фактам действий представителей так называемых ЧВК, участвующих в боевых действиях на стороне армии РФ.

Наемников проверяют на причастность к ведению агрессивной войны, посягательствах на территориальную целостность Украины, совершение военных преступлений на временно оккупированных территориях – убийств, жестокого обращения с военнопленными и гражданскими, ограблений.

Прокуроры сообщили о подозрении главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину и руководителю одного из подразделений по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность Украины (ст. 437, ст. 110 УК Украины).

Отдельные боевики получили подозрения за убийства и жестокое обращение с гражданским населением (ст. 438 УК Украины). К расследованиям привлекаются правоохранительные органы иностранных государств, заключили в ОГП.

Напомним, что 17 апреля OSINT-исследователи установили личные данные заключенных-"вагнеровцев", которые признались в убийстве украинских детей в Бахмуте и Соледаре. Их освободил из тюрьмы указом президент России Владимир Путин.

Пригожин 17 апреля заявил, что его наемники "никогда не расстреливали ни мирных жителей, ни детей". Экс-"вагнеровцы" в интервью изданию Gulagu.net утверждали обратное — Пригожин лично отдавал приказы о расстрелах украинцев.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя признание наемника ЧВК "Вагнер" в убийстве ребенка, заявил, что должно быть жесткое и справедливое наказание.