ЗМІ вирахували командирів ПВК "Вагнер", які наказали вбивати дітей у Бахмуті та Соледарі (фото)

Журналіст Андрій Цаплієнко припустив, що накази про вбивство мирних жителів в Україні могли віддавати "вагнерівці" Володимир Китаєв та Максим Кошман, які раніше вже чинили військові злочини.

Related video

Накази на вбивство цивільних, у тому числі дітей, у Бахмуті та Соледарі могли віддавати командири ПВК "Вагнер" Володимир Китаєв і Максим Кошман. Про це написав український журналіст та воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

Як зазначає Цаплієнко, фото Володимира Китаєва, відомого під позивними "Китаєць" та "Айсман", знайшла його знімальна група. Журналіст зазначив, що про "Айсмана" згадав "вагнерівець" Азамат Улдаров у розмові з головою проекту Gulagu.net Володимиром Осечкіним.

"Є всі підстави вважати, що саме він віддавав накази на вбивство цивільних, зокрема дітей, у Бахмуті та Соледарі", — стверджує Цаплієнко.

У публікації стверджується, що Володимир Китаєв потрапив до ПВК "Вагнер" у 2015 році. Журналіст зазначив, що Китаєв воював у Сирії, а також був помічений на відео зі стратою сирійця за допомогою кувалди.

Азамат Улдаров згадав позивні своїх командирів

Андрій Цаплієнко звернув увагу на слова Азамата Улдарова про командира з позивним "Коршун", який також наказував вбивати мирних жителів в Україні. На думку журналіста, йдеться про уродженця Донецької області Максима Кошмана, який брав участь у захопленні Слов'янська.

"Він позаштатний агент ГРУ серед "вагнерівців". Причетний до воєнних злочинів у складі інших НПФ", — пише Цаплієнко про Кошмана.

Зазначимо, що офіційної інформації щодо особистостей командирів наразі немає.

Вбивство дітей у Бахмуті та Соледарі: що про це відомо

У понеділок, 17 квітня, у мережі з'явилося інтерв'ю, в якому колишній "вагнерівець" Азамат Улдаров зізнався засновнику правозахисного проекту Gulagu.net Володимиру Осєчкіну у розстрілі мирних жителів в Україні, зокрема дітей.

Колишній найманець також заявив, що особисто вбив дитину 5-6 років. За його словами, засновник ПВК Євген Пригожин наказав знищити усіх місцевих.

"Те, що ми творили, коли заходили в Соледар та Бахмут, це була сцена. Нам дали команду зачистити та знищити всіх", — заявив Улдаров.

OSINT-дослідники встановили особисті дані "вагнерівців" Азамата Улдарова та Олексія Савічева, які зізналися у вбивстві українських дітей. Як виявилось, злочинці є колишніми в'язнями, помилуваними Володимиром Путіним.

Після визнання бійців ПВК "Вагнер" у вбивстві цивільних Офіс генпрокурора України відкрив кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Крім того, прокурори повідомили про підозру засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та керівника одного з підрозділів.

Євген Пригожин прокоментував зізнання Азамата Улдарова, заявивши, що "вагнерівці" ніколи не розстрілюють мирних жителів.