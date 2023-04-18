СМИ вычислили командиров ЧВК "Вагнер", приказавших убивать детей в Бахмуте и Соледаре (фото)

Журналист Андрей Цаплиенко предположил, что приказы об убийстве мирных жителей в Украине могли отдавать "вагнеровцы" Владимир Китаев и Максим Кошман, которые ранее уже совершали военные преступления.

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Приказы на убийство гражданских, в том числе и детей, в Бахмуте и Соледаре могли отдавать командиры ЧВК "Вагнер" Владимир Китаев и Максим Кошман. Об этом написал украинский журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

Как отмечает Цаплиенко, фото Владимира Китаева, известного под позывными "Китаец" и "Айсман", нашла его съемочная группа. Журналист указал на то, что об "Айсмане" упомянул "вагнеровец" Азамат Улдаров в разговоре с главой проекта Gulagu.net Владимиром Осечкиным.

"Есть все основания полагать, что именно он отдавал приказы на убийство гражданских, в частности детей, в Бахмуте и Соледаре", — утверждает Цаплиенко.

В публикации говорится, что Владимир Китаев попал в ЧВК "Вагнер" в 2015 году. Журналист отметил, что Китаев воевал в Сирии, а также был замечен на видео с казнью сирийца при помощи кувалды.

Азамат Улдаров упомянул позывные своих командиров

Андрей Цаплиенко обратил внимание на слова Азамата Улдарова о командире с позывным "Коршун", который также приказывал убивать мирных жителей в Украине. По мнению журналиста, речь идет об уроженце Донецкой области Максиме Кошмане, который участвовал в захвате Славянска.

"Он внештатный агент ГРУ среди "вагнеровцев". Причастен к военным преступлениям в составе других НПФ", — пишет Цаплиенко о Кошмане.

Отметим, что официальной информации о личностях командиров пока нет.

Убийство детей в Бахмуте и Соледаре: что об этом известно

В понедельник, 17 апреля, в сети появилось интервью, в котором бывший "вагнеровец" Азамат Улдаров признался основателю правозащитного проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину в расстреле мирных жителей в Украине, в частности детей.

Бывший наемник также заявил, что лично убил ребенка 5-6 лет. По его словам, основатель ЧВК Евгений Пригожин приказал уничтожить всех местных.

"То, что мы творили, когда заходили в Соледар и Бахмут, это была сцена. Нам дали команду зачистить и уничтожить всех", — заявил Улдаров.

OSINT-исследователи установили личные данные "вагнеровцев" Азамата Улдарова и Алексея Савичева, сознавшихся в убийстве украинских детей. Как оказалось, преступники являются бывшими заключенными, помилованными Владимиром Путиным.

После признания бойцов ЧВК "Вагнер" в убийстве гражданских Офис генпрокурора Украины открыл уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. Кроме того, прокуроры сообщили о подозрении основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину и руководителю одного из подразделений.

Евгений Пригожин прокомментировал признание Азамата Улдарова, заявив, что "вагнеровцы" никогда не расстреливают мирных жителей.