Тягнулася до кишені з грішми: в РФ військовий повернувся з України та вбив дружину (фото)

За даними журналістів, окупант зарізав свою дружину ножем. У пари залишилося двоє дітей, яких ніхто з родичів не погодився взяти під опіку.

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У Нижньогородській області Російської Федерації військовослужбовець приїхав у відпустку та зарізав свою дружину. Про це написав Telegram-канал "Обережно новини" 19 квітня.

Повідомляється, що 44-річний старший сержант, на ім'я Олександр повернувся додому минулого тижня. Місцеві жителі кажуть, що він воював в Україні та був заступником командира взводу.

Як стверджують автори публікації, у понеділок, 17 квітня, окупант вживав алкогольні напої у компанії своєї дружини Катерини та її брата. Пізніше чоловік заснув і крізь сон відчув, що дружина тягнеться до його кишені, де лежать гроші, після чого почався конфлікт.

Військовослужбовець заявив, що в процесі сварки дружина вдарила його, у відповідь отримавши від нього удар ножем у груди. У цей час у сусідній кімнаті перебували їхні сини 7 та 8 років.

Російський окупант із дружиною

За словами журналістів, Олександр повідомив про свій вчинок поліцейським телефоном і незабаром був затриманий. При цьому родичі подружжя відмовилися брати під опіку їхніх дітей.

Нагадаємо, що 17 квітня колишній боєць ПВК "Вагнер" Георгій Сіукаєв убив 38-річного мешканця невизнаної Південної Осетії. Чоловік помер у лікарні від ножових поранень.

Ще ми писали про те, що 10 квітня колишнього "вагнерівця", який воював в Україні, було затримано в Москві за замах на життя пенсіонерки і підпал її квартири. Літню жінку госпіталізували з переломом носа, вивихом пальця, ударами та синцями.

Раніше, 30 квітня, ми також повідомляли про те, що в Кіровській області РФ найманець ПВК "Вагнер" приїхав у відпустку з України та вбив жінку. Як виявилося, росіянин раніше вже скоював злочини та був засуджений до 14 років позбавлення волі за вбивство жінки та пограбування.