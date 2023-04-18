Повернувся з України: у Південній Осетії "вагнерівець" вбив ножем людину з ДЦП (відео)

Георгій Сіукаєв приєднався до ПВК "Вагнер" із в'язниці – він сидів за вбивство, скоєне у 2014 році. Глава найманців Євген Пригожин вважає, що після "роботи" у його компанії злочинність знижується в 10 і більше разів.

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У невизнаній Південній Осетії колишній найманець із російської ПВК "Вагнер" Георгій Сіукаєв вбив ножем місцевого жителя. Про це повідомило 17 квітня місцеве інформагентство "РЕС".

Вбивство сталося у місті Цхінвалі увечері 17 квітня, від ножових поранень загинув 38-річний Сослан Валієв.

"Валієва доставили до лікарні, де він помер від отриманих ран", — розповіли у пресслужбі так званого МВС окупованої республіки.

Силовики проводять необхідні оперативно-розшукові заходи щодо затримання осіб, які вчинили злочин, зазначили у "міністерстві".

Російське медіа Astra уточнює, що Георгій Сіукаєв убив людину, хвору на ДЦП.

"Нещодавно він повернувся з війни, де проходив службу в ПВК "Вагнер". До "вагнерівців" він потрапив із в'язниці — відбував термін за вбивство, скоєне у 2014 році", — зазначили журналісти.

За даними медіа SOTA, Сіукаєв служив під позивним "Арбалет" і 23 березня повернувся до Південної Осетії.

"Убитого Сослана Валієва, відомого на прізвисько Цугрі, добре знали в Цхінвалі — він мав ментальну інвалідність і він часто спілкувався з місцевими на вулицях. Ставши героєм безлічі роликів, він отримав своєрідну популярність", — прокоментували журналісти.

Вбивство в Південній Осетії — реакція влади та голови ПВК "Вагнер"

Президент Південної Осетії Алан Гаглоєв провів екстрену нараду у зв'язку із вбивством жителя Цхінвала і назвав цю справу резонансною. Гаглоєв вимагав негайно затримати всіх підозрюваних.

Генпрокуратура Південної Осетії 18 квітня заявила, що троє затриманих за підозрою у вбивстві — Сіукаєв, а також чоловіки з прізвищами Габараєв та Валієв давали свідчення.

Колишній президент невизнаної республіки Едуард Кокойти зазначив, що вбитий Валієв був "добрим і невинним хлопцем і всі, за рідкісними винятками, любили його як рідного".

"Він був свого роду символом Цхінвала, завжди був привітною, доброю і активною людиною, невинною і справедливою для всіх. Цугрі (прізвисько вбитого) міг зустріти мене рано вранці та чекати до пізнього вечора в будь-яку погоду. Саме тому хлопці прозвали його "начальником охорони". Сослан дуже любив Осетію і переживав за наших хлопців, які воюють у Донецьку", — зауважив він.

За словами Кокойти, Сослан Валієв записував відеозвернення до президента України Володимира Зеленського з вимогою "припинити війну" та висловив підтримку російським окупантам.

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував коментар з приводу того, що сталося в Telegram-каналі "Кепка Пригожина". За його словами, всі найманці та їхня доля уважно відстежується після того, як вони повертаються додому.

"Сьогоднішня повторна злочинність наших підопічних коливається від 0,28 до 0,32%, тоді як раніше це було 3,5-7%. Після роботи у ПВК "Вагнер" злочинність знижується в 10 і більше разів. Кого вбив і за що Георгій Сіукаєв, ми уточнюємо… Заголовки "бійці ПВК "Вагнер" повертаючись додому вбивають невинних людей" не зовсім підходять. Я пропоную заголовок: "Після служби у ПВК "Вагнер" навіть колишні злочинці рідко скоюють повторні злочини", — зазначив він.

Нагадаємо, що ЗМІ 18 квітня назвали імена командирів ПВК "Вагнер", які віддавали накази на вбивство цивільних та дітей у Бахмуті та Соледарі. За даними журналістів, це були Володимир Китаєв та Максим Кошман. Китаєв воював у Сирії, його помічали на відео зі стратою сирійця кувалдою.

OSINT-аналітики публікували особисті дані "вагнерівців", які визнавали у вбивстві українських дітей. Їх звати Азамат Улдаров та Олексій Савічев.