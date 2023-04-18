Вернулся из Украины: в Южной Осетии "вагнеровец" убил ножом человека с ДЦП (видео)

Георгий Сиукаев примкнул к ЧВК "Вагнер" из тюрьмы – он сидел за убийство, совершенное в 2014 году. Глава наемников Евгений Пригожин считает, что после "работы" в его компании преступность снижается в 10 и более раз.

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В непризнанной Южной Осетии бывший наемник из российской ЧВК "Вагнер" Георгий Сиукаев убил ножом местного жителя. Об этом сообщило 17 апреля местное информагентство "РЕС".

Убийство произошло в городе Цхинвали вечером 17 апреля, от ножевых ранений погиб 38-летний Сослан Валиев.

"Валиева доставили в больницу, где он скончался от полученных ран", — рассказали в пресс-службе так называемого МВД оккупированной республики.

Силовики проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия по задержанию лиц, совершивших преступление, отметили в "министерстве".

Российское медиа Astra уточняет, что Георгий Сиукаев убил человека, больного ДЦП.

"Недавно он вернулся с войны, где проходил службу в ЧВК "Вагнера". К "вагнеровцам" он попал из тюрьмы – отбывал срок за убийство, совершенное в 2014 году", — отметили журналисты.

По данным медиа SOTA, Сиукаев служил под позывным "Арбалет" и 23 марта вернулся в Южную Осетию.

"Убитого Сослана Валиева, известного по прозвищу Цугри, хорошо знали в Цхинвали – у него была ментальная инвалидность и он часто общался с местными на улицах. Став героем множества роликов, он получил своеобразную популярность", — прокомментировали журналисты.

Убийство в Южной Осетии — реакция властей и главы ЧВК "Вагнер"

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев провел экстренное совещание в связи с убийством жителя Цхинвала и назвал это дело резонансным. Гаглоев требовал немедленно задержать всех подозреваемых.

Генпрокуратура Южной Осетии 18 апреля заявила, что трое задержанных по подозрению в убийстве — Сиукаев, а также мужчины с фамилиями Габараев и Валиев давали показания.

Бывший президент непризнанной республики Эдуард Кокойты отметил, что убитый Валиев был "добрым и безобидным парнем и все, за редким исключением, любили его как родного".

"Он был своего рода символом Цхинвала, всегда был приветливым, добрым и активным человеком, безобидным и справедливым другом для всех. Цугри (прозвище убитого) мог встретить меня рано утром и ждать до позднего вечера в любую погоду. Именно поэтому ребята прозвали его "начальником охраны". Сослан очень любил Осетию и переживал за наших ребят, воюющих в Донецке", — заметил он.

По словам Кокойты, Сослан Валиев записывал видеообращения к президенту Украины Владмиру Зеленскому с требованием "прекратить войну" и выразил поддержку российским оккупантам.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал комментарий по поводу произошедшего в Telegram-канале "Кепка Пригожина". По его словам, все наемники и их судьба внимательно отслеживается после того, как они возвращаются домой.

"Cегодняшняя повторная преступность наших подопечных колеблется от 0,28 до 0,32 %, тогда как ранее это было 3,5-7 %. После работы в ЧВК "Вагнер" преступность снижается в 10 и более раз. Кого убил и за что Георгий Сиукаев, мы уточняем… Заголовки "бойцы ЧВК "Вагнер" возвращаясь домой убивают невинных людей" не совсем подходят. Я предлагаю заголовок: "После службы в ЧВК "Вагнер" даже бывшие преступники редко совершают повторные преступления", — отметил он.

Напомним, что СМИ 18 апреля назвали имена командиров ЧВК "Вагнер", которые отдавали приказы на убийство гражданских и детей в Бахмуте и Соледаре. По данным журналистов, это были Владимир Китаев и Максим Кошман. Китаев воевал в Сирии, его замечали на видео с казнью сирийца кувалдой.

OSINT-аналитики публиковали личные данные "вагнеровцев", которые признавались в убийстве украинских детей. Их зовут Азамат Улдаров и Алексей Савичев.