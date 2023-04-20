Тянулась к карману с деньгами: в РФ военный вернулся из Украины и убил жену (фото)

По данным журналистов, оккупант зарезал свою супругу ножом. У пары осталось двое детей, которых никто из родственников не согласился взять на попечение.

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В Нижегородской области Российской Федерации военнослужащий приехал в отпуск и зарезал свою жену. Об этом написал Telegram-канал "Осторожно новости" 19 апреля.

Сообщается, что 44-летний старший сержант по имени Александр вернулся домой на прошлой неделе. Местные жители говорят, что он воевал в Украине и был заместителем командира взвода.

Как утверждают авторы публикации, в понедельник, 17 апреля, оккупант употреблял алкогольные напитки в компании своей жены Екатерины и ее брата. Позже мужчина уснул и сквозь сон почувствовал, что супруга тянется к его карману, где лежат деньги, после чего завязался конфликт.

Военнослужащий заявил, что в процессе ссоры жена ударила его, в ответ получив от него удар ножом в грудь. В это время в соседней комнате находились их сыновья 7 и 8 лет.

Российский оккупант с женой

По словам журналистов, Александр сообщил о своем поступке полицейским по телефону и вскоре был задержан. При этом родственники супругов отказались брать на попечение их детей.

Напомним, что 17 апреля бывший боец ЧВК "Вагнер" Георгий Сиукаев убил 38-летнего жителя непризнанной Южной Осетии. Мужчина скончался в больнице от ножевых ранений.

Еще мы писали о том, 10 апреля бывший "вагнеровец", воевавший в Украине, был задержан в Москве за покушение на жизнь пенсионерки и поджог ее квартиры. Пожилую женщину госпитализировали с переломом носа, вывихом пальца, ушибами и кровоподтеками.

Ранее, 30 апреля, мы также сообщали о том, что в Кировской области РФ наемник ЧВК "Вагнер" приехал в отпуск из Украины и убил женщину. Как оказалось, россиянин ранее уже совершал преступления и был приговорен к 14 годам лишения свободы за убийство женщины и грабеж.