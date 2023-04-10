Боец ЧВК "Вагнер" вернулся из Украины и напал на пенсионерку в Москве, – росСМИ (фото)

Бывший "вагнеровец", полгода воевавший в Украине, накинулся на пожилую женщину с ножом и поджег ее квартиру.

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Бывший наемник российской частной венной компании "Вагнер" воевавший в Украине, был задержан в Москве за покушение на жизнь пенсионерки и поджог ее квартиры. Инцидент произошел 7 апреля, пишет российское медиа.

Сообщается, что вечером к женщине по имени Людмила Алексеевна пришла соседка и заявила, что ее сын Павел "в бешенстве" из-за того, что внучка Людмилы якобы забрала у него телефон. Вслед за соседкой в квартиру проник и сам Павел.

Авторы публикации отмечают, что 26-летний мужчина набросился на Людмилу с кулаками, прежде чем она успела связаться с внучкой. Затем Павел перерезал телефонные провода, взял кухонной нож и сказал пожилой женщине, что убьет ее.

Бывший "вагнеровец" напал на пенсионерку в Москве

По словам потерпевшей, Павел принес легковоспламеняющееся вещество, разлил его по ковру и постели, после чего поджег. Пожар удалось потушить, а пенсионерку госпитализировали с переломом носа, вывихом пальца, ушибами и кровоподтеками.

Павла задержали сотрудники правоохранительных органов. Находясь под арестом, он сообщил, что шесть месяцев воевал в Украине в составе ЧВК "Вагнер". Срок его контракта истек 28 февраля.

Напомним, что 30 марта стало известно об убийстве женщины в Кировской области России. Убийцей оказался Иван Россомахин, ранее служивший в ЧВК "Вагнер". До того как попасть в военную группировку, он был приговорен к 14 годам лишения свободы за убийство женщины и грабеж в соседнем городе.

Еще мы писали о том, что согласно заявлению Евгения Пригожина от 24 марта, более 5 тысяч российских заключенных, завербованных в ЧВК "Вагнер" для войны в Украине уже закончили служить по контракту и вернулись в Россию. При этом Пригожин утверждает, что оказавшиеся на свободе преступники сейчас в 10-20 раз реже совершают повторные правонарушения.