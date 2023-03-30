В РФ "вагнеровец" вернулся с войны и убил женщину, — СМИ

Иван Россомахин, ранее приговоренный к 14 годам лишения свободы за убийство и грабеж, приехал в отпуск. На местном ТВ накануне трагедии вышел сюжет о том, что "вагнеровец" держит в страхе родную деревню.

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В Кировской области РФ вернувшийся с войны в Украине Иван Россомахин убил женщину. Об этом 30 марта сообщил Telegram-канал Baza.

Начальник местной полиции рассказал, что у мужчины был контракт с так называемым ППК "Вагнер", а на территорию РФ приехал на время отпуска. Незадолго до преступления на местном телевидении вышел сюжет, в котором говорилось, что Россомахин держит в страхе родную деревню Новый Бурец.

Он даже разбил два транспортных средства местных жителей. Местная российская полиция не могла справиться нарушителю. Правоохранители обещали гражданам отправить неадекватного мужчину снова на войну, однако этого не произошло. Он жестоко убил женщину. Сын покойной рассказал, что россиянку "вагнеровец" сильно избил, а затем заколол.

Известно, что житель соседнего города Вятские Поляны на территории дома обнаружил труп матери. На ее теле были следы от ушибов, а также колото-резаные раны. По подозрению в убийстве и задержали "вагнеровца".

Иван Россомахин уже раньше совершал подобные преступления. Он был приговорен к 14 годам лишения свободы за убийство женщины и грабеж в соседнем городе.

Фокус 2 марта сообщал, что во Владивостоке переименовали школу №14 в честь бывшего наемника из ППК "Вагнер" Евгения Орлова, погибшего в Украине летом 2022 года. Сын погибшего не понимает этого решения, ведь его отец никогда не учился в этом учебном заведении.

В Донецкой области приговорили белоруса Андрея Гериловича, который воевал на стороне России против Украины в составе ППК "Вагнер", приговорен к 9 годам заключения. Захватчик попал в плен к украинским защитникам 16 ноября 2022 года недалеко от села Курдюмовка. Ему обещали заработную плату в размере 240 тысяч российских рублей в месяц и дополнительно 5 тысяч "полевых выплат" по прибытии на полигон в Краснодарском крае РФ из белорусского Гомеля.