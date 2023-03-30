У РФ "вагнерівець" повернувся з війни та вбив жінку, — ЗМІ

Іван Россомахін, який був раніше засуджений до 14 років позбавлення волі за вбивство та грабіж, приїхав у відпустку. На місцевому ТБ напередодні трагедії вийшов сюжет про те, що "вагнерівець" тримає в страху рідне село.

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У Кіровській області РФ Іван Россомахін, який повернувся з війни в Україні, вбив жінку. Про це 30 березня повідомив Telegram-канал Baza.

Начальник місцевої поліції розповів, що чоловік мав контракт із так званою ПВК "Вагнер", а на територію РФ приїхав на час відпустки. Незадовго до злочину на місцевому телебаченні вийшов сюжет, у якому йшлося про те, що Россомахін тримає в страху рідне село Новий Бурець.

Він навіть потрощив два транспортні засоби місцевих жителів. Місцева російська поліція не могла дати ради порушнику. Правоохоронці обіцяли громадянам відправити неадекватного чоловіка знову на війну, проте цього не відбулося. Він жорстоко вбив жінку. Син покійної розповів, що росіянку "вагнерівець" сильно побив, а потім заколов.

Відомо, що мешканець сусіднього міста Вятські Поляни на території будинку виявив труп своєї матері. На її тілі були сліди від ударів, а також колото-різані рани. За підозрою у вбивстві й затримали "вагнерівця".

Іван Россомахін вже раніше вчиняв подібні злочини. Він був засуджений до 14 років позбавлення волі за вбивство жінки та грабіж у сусідньому місті.

Фокус 2 березня повідомляв, що у Владивостоці перейменували школу №14 на честь колишнього найманця із ПВК "Вагнер" Євгена Орлова, який загинув в Україні влітку 2022 року. Син загиблого не розуміє цього рішення, адже його батько у цьому навчальному закладі ніколи не навчався.

На Донеччині засудили білоруса Андрія Гериловича, який воював на боці Росії проти України у складі ПВК "Вагнер", засудили до 9 років ув'язнення. Загарбник потрапив у полон до українських захисників 16 листопада 2022 року неподалік села Курдюмівка. Йому обіцяли заробітну платню у розмірі 240 тисяч російських рублів на місяць та додатково 5 тисяч "польових виплат" після прибуття на полігон у Краснодарському краї РФ із білоруського Гомеля.