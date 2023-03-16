Пішов на угоду: суд засудив до 9 років білоруса, який воював у ПВК "Вагнер"

"Вагнерівець" з Білорусі Андрій Герилович потрапив у полон до українців 16 листопада 2022 року неподалік села Курдюмівка Бахмутського району Донецької області.

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На Донеччині білоруса Андрія Гериловича, який воював проти України у складі ПВК "Вагнер", засудили до 9 років позбавлення волі. Про це пише Радіо Свобода.

Повідомляється, що термін відбування покарання обчислюватиметься з 13 лютого 2023 року. Гериловича засудили за статтею про участь як найманець у збройному конфлікті. Щоправда, перед ухваленням вироку "вагнерівець" добровільно підписав угоду зі слідством про визнання провини. Це дозволило йому уникнути максимального покарання.

Видання пише, що Герилович потрапив у полон до українців 16 листопада 2022 року неподалік села Курдюмівка Бахмутського району Донецької області.

Білоруський найманець ПВК "Вагнер" Андрій Герилович засуджений до 9 років позбавлення волі

За словами журналістів, Герилович підписав контракт із ПВК "Вагнер" 10 липня 2022 року. Він прибув на полігон у Краснодарському краї РФ із білоруського Гомеля. Йому обіцяли зарплату у розмірі 240 000 російських рублів на місяць та додатково 5 000 "польових виплат".

У матеріалі сказано, що вже після 10 днів підготовки на полігоні Гериловича з іншими вагнерівцями відправили до Світлодарська Бахмутського району Донецької області. З 21 липня він брав участь у боях під Семигір'ям, Кодемом та Одрадівкою на Донеччині, а 16 листопада потрапив у полон до ЗСУ.

Видання пише, що під час досудового розслідування Герилович дав Службі безпеки України свідчення про скоєні воєнні злочини російських військ та ПВК "Вагнер", а також надав інформацію про осіб, які до них причетні.

Нагадаємо, що 16 березня начальник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що українська армія успішно скувала окупантів РФ у Бахмуті. За його словами, будь-які поступи ПВК "Вагнер" і ЗС РФ даються ціною величезних втрат, а ЗСУ вибудували надійну оборону.

Аналітики ISW у звіті від 15 березня заявили, що "Вагнерівці" не зможуть взяти Бахмут, а їх наступ ЧВК наближається до кульмінації. Є помітне зменшення кількості обстрілів у місті та його околицях, особливо в останні кілька днів. Військам РФ доведеться залучити значні резерви, щоб змінити ситуацію.