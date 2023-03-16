Пішов на угоду: суд засудив до 9 років білоруса, який воював у ПВК "Вагнер"
"Вагнерівець" з Білорусі Андрій Герилович потрапив у полон до українців 16 листопада 2022 року неподалік села Курдюмівка Бахмутського району Донецької області.
На Донеччині білоруса Андрія Гериловича, який воював проти України у складі ПВК "Вагнер", засудили до 9 років позбавлення волі. Про це пише Радіо Свобода.
Повідомляється, що термін відбування покарання обчислюватиметься з 13 лютого 2023 року. Гериловича засудили за статтею про участь як найманець у збройному конфлікті. Щоправда, перед ухваленням вироку "вагнерівець" добровільно підписав угоду зі слідством про визнання провини. Це дозволило йому уникнути максимального покарання.
Видання пише, що Герилович потрапив у полон до українців 16 листопада 2022 року неподалік села Курдюмівка Бахмутського району Донецької області.
За словами журналістів, Герилович підписав контракт із ПВК "Вагнер" 10 липня 2022 року. Він прибув на полігон у Краснодарському краї РФ із білоруського Гомеля. Йому обіцяли зарплату у розмірі 240 000 російських рублів на місяць та додатково 5 000 "польових виплат".
У матеріалі сказано, що вже після 10 днів підготовки на полігоні Гериловича з іншими вагнерівцями відправили до Світлодарська Бахмутського району Донецької області. З 21 липня він брав участь у боях під Семигір'ям, Кодемом та Одрадівкою на Донеччині, а 16 листопада потрапив у полон до ЗСУ.
Видання пише, що під час досудового розслідування Герилович дав Службі безпеки України свідчення про скоєні воєнні злочини російських військ та ПВК "Вагнер", а також надав інформацію про осіб, які до них причетні.
Нагадаємо, що 16 березня начальник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що українська армія успішно скувала окупантів РФ у Бахмуті. За його словами, будь-які поступи ПВК "Вагнер" і ЗС РФ даються ціною величезних втрат, а ЗСУ вибудували надійну оборону.
Аналітики ISW у звіті від 15 березня заявили, що "Вагнерівці" не зможуть взяти Бахмут, а їх наступ ЧВК наближається до кульмінації. Є помітне зменшення кількості обстрілів у місті та його околицях, особливо в останні кілька днів. Військам РФ доведеться залучити значні резерви, щоб змінити ситуацію.