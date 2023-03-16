Пошел на сделку: суд приговорил к 9 годам белоруса, который воевал в ЧВК "Вагнер"

"Вагнеровец" из Беларуси Андрей Герилович попал в плен к украинцам 16 ноября 2022 года недалеко от села Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области.

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В Донецкой области белоруса Андрея Гериловича, который воевал против Украины в составе ЧВК "Вагнер", приговорили к 9 годам лишения свободы. Об этом пишет Радио Свобода.

Сообщается, что срок отбывания наказания будет исчисляться с 13 февраля 2023 года. Гериловича осудили по статье об участии в качестве наемника в вооруженном конфликте. Правда, перед вынесением приговора "вагенровец" добровольно подписал соглашение со следствием о признании вины. Это позволило ему избежать максимального наказания.

Издание пишет, что Герилович попал в плен к украинцам 16 ноября 2022 года недалеко от села Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области.

Белорусский наемник ЧВК "Вагнер" Андрей Герилович осужден до 9 лет лишения свободы

По словам журналистов, Герилович подписал контракт с ЧВК "Вагнер" 10 июля 2022 года. Он прибыл на полигон в Краснодарском крае РФ из белорусского Гомеля. Ему обещали зарплату в размере 240 000 российских рублей в месяц и дополнительно 5 000 "полевых выплат".

В материале сказано, что уже после 10 дней подготовки на полигоне Гериловича с другими "вагнеровцами" отправили в Светладарск Бахмутского района Донецкой области. С 21 июля он принимал участие в боях под Семигорьем, Кодемом и Атрадавкой в ​​Донецкой области, а 16 ноября попал в плен к ВСУ.

Издание пишет, что во время досудебного расследования Герилович дал Службе безопасности Украины показания о совершенных военных преступлениях российских войск и ЧВК "Вагнер", а также предоставил информацию о лицах, которые к ним причастны.

Напомним, что 16 марта начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинская армия успешно сковала оккупантов РФ в Бахмуте. По его словам, любые продвижения ЧВК "Вагнер" и ВС РФ даются ценой огромных потерь, а ВСУ выстроили надежную оборону.

Аналитики ISW в отчете от 15 марта заявили, что "Вагнеровцы" не смогут взять Бахмут, а их наступление ЧВК близится к кульминации. Есть заметное уменьшение количества обстрелов в городе и его окрестностях, особенно в последние несколько дней. Войскам РФ придется привлечь значительные резервы, чтобы изменить ситуацию.