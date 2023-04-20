Россия обвинила ВСУ в убийстве 30 мирных жителей Белгородской области

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что гражданские россияне страдали после полномасштабного вторжения РФ от обстрелов ВСУ. Украинские военные якобы повредили более 600 энергетических объектов в Белгородской области.

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Сегодня, 20 апреля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков представил чиновникам страны-агрессорки последствия войны в Украине для региона. Озвученную статистику передали журналисты ТАСС.

По версии Гладкова, ВСУ неоднократно обстреливали Белгородскую область. В результате этого якобы погибли 30 мирных жителей, а еще 126 россиян получили ранения.

С момента полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины российский чиновник насчитал более двух тысяч таких "обстрелов". Также, по его словам, в регионе якобы было зафиксировано 326 беспилотников.

Гладков заявил, что от "обстрелов ВСУ" в Белгородской области пострадали школы, таких якобы 57. Кроме того, украинцы якобы не щадили объекты энергетической инфраструктуры и повредили таких 636.

Напомним, глава Славянской ГВГА Вадим Лях призвал жителей города не ждать контрнаступления и выезжать.

Сегодня, 20 апреля, Швейцария объявила о введении новых санкций против России. Под санкциями теперь будут ЧВК "Вагнер" и информагентство "РИА ФАН", связанные с Евгением Пригожиным.

Ранее, 19 апреля, росСМИ сообщили, что военный РФ вернулся из отпуска и убил жену. По словам местных, мужчина был заместителем командира взвода. Конфликт возник из-за денег.