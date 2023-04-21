"Нештатный сход боеприпаса": в Минобороны РФ признались, что бомбили Белгород (фото, видео)

В результате падения авиационной бомбы, на улице российского города образовалась воронка диаметром в 20 метров, а ударная волна отбросила автомобиль на крышу здания.

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В четверг, 20 апреля, в российском городе Белгород прозвучал мощный взрыв, в результате которого в асфальте образовалась воронка. Причиной стало падение авиационной бомбы, сообщило издание "РИА Новости" со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.

"Вечером 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса", — объяснили в российском оборонном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, обошлось без человеческих жертв. Сообщается о повреждении жилых домов.

В Минобороны РФ отреагировали на взрыв в Белгороде

Напомним, что вечером 20 апреля в сети появились сообщения о громком взрыве в Белгороде. В соцсетях также появились кадры с места событий, на которых видно глубокую воронку в асфальте, недалеко от жилого дома.

В Белгороде прозвучал мощный взрыв

Кроме того, ударной волной отбросило легковой автомобиль на крышу супермаркета "Пятерочка".

В результате взрыва автомобиль оказался на крыше здания

На происшествие отреагировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров", — констатировал чиновник.

Ранее мы также сообщали, что 20 апреля в Белгородской области взорвался украинский БПЛА, принудительно посаженый российскими пограничниками. Инцидент произошел примерно в 500 км от украинской границы.

Еще мы писали о том, что 20 апреля Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстрелах Белгородской области. Чиновник утверждает, что в результате украинских атак погибли 30 мирных жителей, а еще 126 россиян получили ранения. Он также заявил, что за время полномасштабной войны в регионе было зафиксировано 326 беспилотников.