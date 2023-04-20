Пролетел 500 км. Украинский дрон взорвался под Белгородом, — РосСМИ

Как уверяют источники, пограничникам удалось приземлить летательный аппарат с помощью антидроновой пушки.

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Украинский беспилотник взорвался в Белгородской области России после принудительной посадки пограничниками. Об это 20 апреля сообщило российское медиа Shot, ссылаясь на собственные источники.

По информации СМИ, дрон самолетного типа, вооруженный самодельным взрывным устройством, заметили возле села Муром Шебекинского района, которое находится примерно в 500 км от украинской границы. Как предполагают россияне, украинские военные запустили его из села Старица Чугуевского района Харьковской области.

Пограничники поразили аппарат с помощью антидроновой пушки, после чего он потерял управление и упал в двух километрах от села, а затем взорвался при ударе о землю. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Минобороны РФ и власти Белгородской области эту информацию не комментировали.

19 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что украинский дрон со взрывчаткой рухнул в лесополосе в районе деревни Минино Тульской области. По данным канала, БПЛА направлялся в сторону Первомайской ТЭЦ, входящей в состав производителя азотных удобрений и нефтехимической продукции "Щекиназот".

18 апреля появилась информация, что ВСУ впервые ударили по территории РФ дроном-камикадзе Switchblade, полученным от США. Он тоже упал в Белгородской области и тоже в 500 метрах от российско-украинской границы. Россияне уверяют, что взрыв не нанес никакого ущерба.

Писали также, что украинские войска все чаще атакуют россиян секретными дронами-камикадзе, один из них 18 апреля взорвался в Донецке. Как полагают эксперты, БПЛА достаточно просты в изготовлении, но могут пролететь до 100 км с боеголовкой весом около 3 кг.