ВСУ впервые ударили по территории РФ американским дроном-камикадзе Switchblade, — росСМИ

Российские источники сообщают, что беспилотник пересек границу Белгородской области и пролетел 500 метров, после чего при падении взорвался, не причинив какого-либо вреда.

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Вооруженные силы Украины впервые применили американские дроны-камикадзе Switchblade для атаки по объектам на территории России. Один из таких БПЛА сумел пересечь границу Белгородской области и взорвался, не причинив никакого вреда. Такую информацию привел российский Telegram-канала Mash 18 апреля.

"БПЛА сумел пересечь границу в Белгородской области, но через 500 метров упал и взорвался. Предварительно, не причинив ущерба чему или кому-либо", — говорится в сообщении.

Авторы публикации отмечают, что упавший дрон был американский Switchblade 6 000 долларов, которые Соединенные Штаты обещали предоставить Украине. При этом паблик обратил внимание на то, что ранее в российском небе таких аппаратов не замечали, а в этот раз его удалось сразу же идентифицировать, так как у россиян находятся несколько таких образцов в качестве трофеев.

Отметим, что 24 февраля текущего года в рамках военной помощи Вашингтон анонсировал очередной пакет вооружения для ВСУ, в который вошли и беспилотники Switchblade 600. В общей сложности Украина должна была получить 100 единиц БПЛА такого типа. При этом высокопоставленный чиновник Пентагона в ходе брифинга 12 апреля подтвердил, что беспилотники уже находятся в Украине, однако об их применении украинскими военными ответил уклончиво. По его словам, украинская сторона не отчитывается о каждом выпущенном патроне, поэтому в Вашингтоне не могут конкретно сказать каким образом ВСУ используют Switchblade и какие именно цели поражаются этими дронами.

Между тем, о применении беспилотника Switchblade по российской территории сообщили лишь росСМИ — на момент публикации украинская сторона не прокомментировала событие.

Напомним, в феврале украинские бойцы поразили двух российских солдат, которые прятались от обстрелов на передовой, с помощью дрона-камикадзе Switchblade 300. По данным наблюдателей из Ukraine Defence, российские солдаты, находящиеся в укрытии, даже не заметили приближение беспилотника.

Ранее мы писали о том, что украинские военные получат обновленные модели беспилотников Switchblade 600, которые отлично зарекомендовали себя на фронте. В новом варианте дрон получит более тяжелый боеприпас, а дальность применение достигнет 60 км.