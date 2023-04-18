ЗСУ вперше вдарили по території РФ американським дроном-камікадзе Switchblade, — росЗМІ

Російські джерела повідомляють, що безпілотник перетнув кордон Бєлгородської області та пролетів 500 метрів, після чого під час падіння вибухнув, не завдавши якоїсь шкоди.

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Збройні сили України вперше застосували американські дрони-камікадзе Switchblade для атаки по об'єктах на території Росії. Один із таких БПЛА зумів перетнути кордон Бєлгородської області і вибухнув, не завдавши жодної шкоди. Таку інформацію навів російський Telegram-канал Mash 18 квітня.

"БПЛА зумів перетнути кордон у Бєлгородській області, але через 500 метрів упав і вибухнув. Попередньо, не завдавши шкоди чомусь або комусь", — йдеться в повідомленні.

Автори публікації зазначають, що дрон, що впав, був американський Switchblade за 6 000 доларів, які Сполучені Штати обіцяли надати Україні. При цьому паблік звернув увагу на те, що раніше в російському небі таких апаратів не помічали, а цього разу його вдалося відразу ж ідентифікувати, оскільки росіяни мають кілька таких зразків як трофеї.

Зазначимо, що 24 лютого поточного року в рамках військової допомоги Вашингтон анонсував черговий пакет озброєння для ЗСУ, до якого увійшли також безпілотники Switchblade 600. Загалом Україна мала отримати 100 одиниць БПЛА такого типу. При цьому високопосадовець Пентагону під час брифінгу 12 квітня підтвердив, що безпілотники вже перебувають в Україні, проте про їх застосування українськими військовими відповів ухильно. За його словами, українська сторона не звітує про кожен випущений патрон, тому у Вашингтоні не можуть конкретно сказати, яким чином ЗСУ використовують Switchblade і які саме цілі уражаються цими дронами.

Тим часом про застосування безпілотника Switchblade російською територією повідомили лише росЗМІ — на момент публікації українська сторона не прокоментувала подію.

Нагадаємо, у лютому українські бійці вразили двох російських солдатів, які ховалися від обстрілів на передовій, за допомогою дрона-камікадзе Switchblade 300. За даними спостерігачів з Ukraine Defence, російські солдати, які перебувають в укритті, навіть не помітили наближення безпілотника.

Раніше ми писали про те, що українські військові отримають оновлені моделі безпілотників Switchblade 600, які добре зарекомендували себе на фронті. У новому варіанті дрон отримає важчий боєприпас, а дальність застосування досягне 60 км.