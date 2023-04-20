Пролетів 500 км. Український дрон вибухнув під Бєлгородом, — росЗМІ

Як запевняють джерела, прикордонникам вдалося приземлити літальний апарат за допомогою антидронової гармати.

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Український безпілотник вибухнув у Бєлгородській області Росії після примусової посадки прикордонниками. Про це 20 квітня повідомило російське медіа Shot, посилаючись на власні джерела.

За інформацією ЗМІ, дрон літакового типу, озброєний саморобним вибуховим пристроєм, помітили біля села Муром Шебекинського району, що розташоване приблизно за 500 км від українського кордону. Як припускають росіяни, українські військові запустили його зі села Стариця Чугуївського району Харківської області.

Прикордонники уразили апарат за допомогою антидронової гармати, після чого він втратив керування та впав за два кілометри від села, а потім вибухнув під час удару об землю. Постраждалих і руйнувань унаслідок пригоди немає. Міноборони РФ і влада Бєлгородської області цю інформацію не коментували.

19 квітня Telegram-канал Mash повідомив, що український дрон із вибухівкою впав у лісосмузі в районі села Мініно Тульської області. За даними каналу, БПЛА прямував у бік Першотравневої ТЕЦ, що входить до складу виробника азотних добрив і нафтохімічної продукції "Щекіназот".

18 квітня з'явилася інформація, що ЗСУ вперше вдарили по території РФ дроном-камікадзе Switchblade, отриманим від США. Він теж упав у Бієлгородській області й теж за 500 метрів від російсько-українського кордону. Росіяни запевняють, що вибух не завдав жодної шкоди.

Писали також, що українські війська дедалі частіше атакують росіян секретними дронами-камікадзе, один із них 18 квітня вибухнув у Донецьку. Як вважають експерти, БПЛА досить прості у виготовленні, але можуть пролетіти до 100 км із боєголовкою вагою близько 3 кг.