Нічна атака на Україну: у Києві 8 разів успішно відпрацювала ППО, а під Полтавою руйнування

За інформацією КМВА, після 25-денного затишку городяни знову могли чути роботу систем захисту неба. Ймовірно, окупанти використали нову партію БПЛА, які лише прибули з Ірану.

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У ніч із 20 на 21 квітня війська Російської Федерації вкотре атакували українські міста. У районі столиці було збито 8 іранських безпілотників Shahed-136, про що повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Майже місяць у місті та області було тихо, але посеред ночі війська РФ порушили спокій місцевих жителів. Тактика противника залишилася такою самою, якою вона була і раніше під час масованих обстрілів мирних міст країни.

"Після 25-денного затишку. З приходом темного часу доби з північного напрямку країна-терорист запустила дрони. За попередньою інформацією, московський агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БПЛА Shahed. На підльоті до столиці було виявлено та збито близько 8 ворожих цілей. Дані на цей момент – без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється", — зазначає начальник КМВА Сергій Попко.

Окремо він подякував тим військовим, які захищають щодня українське небо за професійну службу. Вони вкотре врятували десятки чи сотні людей від загибелі від російської зброї, а також не дозволили супротивникові вкотре зруйнувати громадянську інфраструктуру.

Примітно, що після півночі по всій країні було оголошено 20-хвилинну повітряну тривогу. Моніторингові групи фіксували зліт авіації, проте потім практично одразу дали відбій. Через кілька хвилин сигнал сирени пролунав у містах на північному напрямку, серед яких Київ, Чернігів, а також Житомир.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін також прозвітував про нічну атаку росіян на область.

"Сьогодні ворог вдарив БпЛА по Полтавському району. Є руйнування цивільної інфраструктури. Рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Пролунали вибухи після 2 години ночі також і у Харкові за межами міста, як зазначає портал "Суспільне". При цьому повітряну тривогу в області оголошено не було. Місцева влада ніяк не прокоментувала інцидент.

Нагадаємо, 21 квітня в Міноборони РФ зізналися, що бомбили Бєлгород. Внаслідок падіння авіаційної бомби, на вулиці російського міста утворилася вирва діаметром 20 метрів, а ударна хвиля відкинула автомобіль на дах будівлі.