Ночная атака на Украину: в Киеве 8 раз успешно отработала ПВО, а под Полтавой разрушения

По информации КГВА, после 25-дневного уюта горожане вновь могли слышать работу систем по защите неба. По всей вероятности, оккупанты использовали новую партию БПЛА, которые только прибыли из Ирана.

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В ночь с 20 на 21 апреля войска Российской Федерации в очередной раз атаковали украинские города. В районе столицы было сбито 8 иранских беспилотников Shahed-136, о чем сообщили в Киевской городской военной администрации.

Практически месяц в городе и области было тихо, но посреди ночи войска РФ нарушили покой местный жителей. Тактика противника осталась такой же, как она была и раньше во время массированных обстрелов мирных городов страны.

"После 25-дневного уюта. С приходом темного времени суток с северного направления страна-террорист запустила дроны. По предварительной информации, московитский агрессор, вероятно, использовал новую партию иранских БПЛА Shahed. На подлете в столицу было обнаружено и сбито около 8 враждебных целей. Данные на данный момент – без жертв и разрушений. Информация уточняется", — отмечает начальник КГВА Сергей Попко.

Отдельно он поблагодарил тех военных, которые защищают ежедневно украинское небо за профессиональную службу. Они в очередной раз спасли десятки или сотни людей от гибели от российского оружия, а также не позволили противнику в очередной раз разрушить гражданскую инфраструктуру.

Примечательно, что после полуночи по всей стране была объявлена 20-минутная воздушная тревога. Мониторинговые группы фиксировали взлет авиации, однако потом практически сразу дали отбой. Спустя всего несколько минут сигнал сирены прозвучал в городах на северном направлении, среди которых Киев, Чернигов, а также Житомир.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин также отчитался о ночной атаке россиян на область.

"Сегодня враг ударил БпЛА по Полтавскому району. Есть разрушение гражданской инфраструктуры. Спасатели работают над укрощением пожара. Предварительно пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Прозвучали взрывы после 2 часов ночи также и в Харькове за пределами города, как отмечает портал "Суспiльне". При этом, воздушная тревога в области объявлена не была. Местные власти никак не прокомментировали инцидент.

Напомним, 21 апреля в Минобороны РФ признались, что бомбили Белгород. В результате падения авиационной бомбы, на улице российского города образовалась воронка диаметром в 20 метров, а ударная волна отбросила автомобиль на крышу здания.