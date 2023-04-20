Викликає розчарування: Кулеба жорстко звернувся до країн, які гальмують передачу зброї

Голова Міністерства закордонних справ України розповів, що ситуація, котра склалася, — це своєрідна перевірка європейських країн. За словами дипломата, вона покаже чи готовий Євросоюз до ухвалення нових важливих рішень у галузі безпеки.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував Європу за низький темп передачі боєприпасів ЗСУ. Глава профільного міністерства написав про це пост на своїй сторінці в Твіттері.

"Нездатність ЄС реалізувати власне рішення щодо спільних закупівель боєприпасів для України викликає розчарування", — написав дипломат.

За словами глави МЗС України, ситуація, що склалася, — це своєрідна перевірка того, чи має ЄС стратегічну автономію у прийнятті нових важливих рішень у галузі безпеки.

Наприкінці посту Кулеба резюмував, що за кожен день простою необхідної техніки та боєприпасів до неї коштує українцям життя.

Дмитро Кулеба пояснив країнам-союзницям яка ціна їхнього зволікання Фото: Скріншот

Боєприпаси для ЗСУ: чому ЄС не може ухвалити одноголосне рішення

Основний момент суперечки полягає в тому, наскільки обмежити гроші для виробників з ЄС і чи включати компанії з таких країн, як США та Великобританія. Франція хоче зберегти гроші в межах ЄС і прибрати із процесу інші країни.

Так Франція хоче закуповувати снаряди лише у країн-членів Євросоюзу і більше: представники країни озвучили ідею загального бюджету для всіх європейських країн. Вони уточнили, що коли потрібна сума для закупівлі ЗСУ боєприпасів набереться, можна буде говорити про допомогу Україні.

Зі свого боку, Польща не згодна з таким рішенням. Представники польської сторони на камеру заявили, що Париж саботує передачу Києву необхідних боєприпасів і техніки.

Нагадаємо, 13 квітня Рада Європейського Союзу схвалила виділення 1 мільярда євро на боєприпаси для Збройних сил України. Гроші, виділені в межах Європейського фонду миру (EPF), дозволять державам-членам ЄС відшкодувати боєприпаси, надані Україні із запасів або за рахунок зміни існуючих замовлень з 9 лютого до 31 травня поточного року.

Крім того, 20 березня Євросоюз схвалив план постачання боєприпасів в Україну на 2 млрд євро. З ініціативи глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля, один мільярд євро має бути використаний для відшкодування країнам-членам блоку за негайне постачання боєприпасів із їхніх власних запасів в Україну.