Вызывает разочарованме: Кулеба жестко обратился к странам, которые тормозят передачу оружия

Глава Министерства иностранных дел Украины рассказал, что сложившаяся ситуация — это своеобразная проверка европейских стран. По словам дипломата, она покажет готов ли Евросоюз к принятию новых важных решений в области безопасности.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал Европу за низкий темп передачи боеприпасов ВСУ. Глава профильного министерства написал об этом пост на своей странице в Твиттере.

"Неспособность ЕС реализовать собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование", — написал дипломат.

По словам главы МИД Украины, сложившаяся ситуация — это своеобразная проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности.

В конце поста Кулеба резюмировал, что за каждый день простоя необходимой техники и боеприпасов к ней стоит украинца жизни.

Дмитрий Кулеба объяснил странам-союзницам какова цена их промедления Фото: Скриншот

Боеприпасы для ВСУ: почему ЕС не может принять единогласное решение

Основной момент спора состоит в том, насколько ограничить деньги для производителей из ЕС и включать ли компании из таких стран, как США и Великобритания. Франция хочет сохранить деньги в пределах ЕС, и исключить из процесса других.

Так Франция хочет закупать снаряды только у стран-членов Евросоюза. и дажн больше: представители страны озвучили идею общего бюджета для всех европейских стран. Они уточнили, что, когда нужная сумма для закупки ВСУ боеприпасов наберется, — можно будет говорить о помощи Украине.

В свою очередь Польша не согласна с таким решением. Представители польской стороны на камеру заявили о том что Париж саботирует передачу Киеву необходимых боеприпасов и техники.

Напомним, 13 апреля Совет Европейского Союза одобрил выделение 1 миллиарда евро на боеприпасы для Вооруженных сил Украины. Деньги, выделенные в рамках Европейского фонда мира (EPF), позволят государствам-членам ЕС возместить боеприпасы, предоставленные Украине из запасов или за счет изменения существующих заказов с 9 февраля по 31 мая текущего года.

Кроме того 20 марта Евросоюз одобрил план поставки боеприпасов в Украину на 2 млрд евро.По инициативе главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, один миллиард евро должен быть использован для возмещения странам-членам блока за немедленную поставку боеприпасов из их собственных запасов в Украину.