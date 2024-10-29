Бачив наслідки атак РФ: до Харкова приїхав американський мільярдер Говард Баффет (фото)
Американський бізнесмен і філантроп Говард Баффет неодноразово приїжджав до України. Цього разу він прибув з візитом до Харкова, де вже перебуває третій день.
Знаменитий американський підприємець та філантроп Говард Баффет приїхав до Харкова, де перебуває з візитом протягом трьох днів. Про це повідомляє місцеве видання "Думка".
Журналісти повідомляють, що бізнесмен прибув на місце обстрілів, де мав нагоду особисто пересвідчитися у наслідках обстрілів РФ по Харкову.
На кадрах видно, що мільярдер пересувається з озброєною охороною, яка закриває його від об'єктива фотокамер. Сам пан Баффет категорично відмовляється від коментарів для представників преси.
ЗМІ зазначає, що Баффет активно долучається до допомоги мешканцям Харківщини. Зокрема, його фонд придбав дитячі кухні, кілька ДНК-лабораторій, а також значну частину обладнання для роботи поліції.
Нагадаємо, Фокус писав, що Баффет долучався до ініціативи України з гуманітарного розмінування. За словами філантропа, важливо створити середовище, в якому люди намагатимуться запропонувати свої найкращі послуги та найкращі інновації.
Також американський бізнесмен відвідав Бучу у компанії першої леді Олени Зеленської та британського мільярдера Річарда Бренсона. Вони відкрили будівництво першої в Україні фабрики-кухні. Проєкт другого такого підприємства погоджено для міста Лозова Харківської області.