Бачив наслідки атак РФ: до Харкова приїхав американський мільярдер Говард Баффет (фото)

Американський бізнесмен і філантроп Говард Баффет неодноразово приїжджав до України. Цього разу він прибув з візитом до Харкова, де вже перебуває третій день.

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Знаменитий американський підприємець та філантроп Говард Баффет приїхав до Харкова, де перебуває з візитом протягом трьох днів. Про це повідомляє місцеве видання "Думка".

Журналісти повідомляють, що бізнесмен прибув на місце обстрілів, де мав нагоду особисто пересвідчитися у наслідках обстрілів РФ по Харкову.

Говард Баффет у Харкові (фото: Думка)

На кадрах видно, що мільярдер пересувається з озброєною охороною, яка закриває його від об'єктива фотокамер. Сам пан Баффет категорично відмовляється від коментарів для представників преси.

Говард Баффет у Харкові (фото: Думка)

Говард Баффет у Харкові (фото: Думка)

ЗМІ зазначає, що Баффет активно долучається до допомоги мешканцям Харківщини. Зокрема, його фонд придбав дитячі кухні, кілька ДНК-лабораторій, а також значну частину обладнання для роботи поліції.

Нагадаємо, Фокус писав, що Баффет долучався до ініціативи України з гуманітарного розмінування. За словами філантропа, важливо створити середовище, в якому люди намагатимуться запропонувати свої найкращі послуги та найкращі інновації.

Також американський бізнесмен відвідав Бучу у компанії першої леді Олени Зеленської та британського мільярдера Річарда Бренсона. Вони відкрили будівництво першої в Україні фабрики-кухні. Проєкт другого такого підприємства погоджено для міста Лозова Харківської області.