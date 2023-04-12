Олена Зеленська, Говард Баффет та Річард Бренсон відвідали Бучу

У цьому місті, яке було окуповано ЗС РФ, перша леді України дала старт будівництву фабрики-кухні.

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Дружина президента України, Олена Зеленська, відвідала Бучу у компанії Говарда Баффета та Річарда Бренсона. Вони відкрили будівництво першої в Україні фабрики-кухні у Бучі. Проект другого такого підприємства погоджено для міста Лозова Харківської області. Про це повідомляє Офіс президента.

Нове підприємство є частиною розпочатої до вторгнення РФ реформи шкільного харчування.

Олена Зеленська у Бучі

Компанію першої леді склав Говард Баффет, американський філантроп та бізнесмен, син відомого інвестора Уоррена Баффета, який став спонсором проєкту. Він навіть сів у кабіну екскаватора.

А трохи згодом до Олени Зеленської та Говарда Баффета приєднався британський мільярдер Річард Бренсон. Засновник компанії Virgin Group та некомерційного фонду Virgin Unite став новим послом глобальної платформи зі збирання коштів на відновлення України United24.

Олена Зеленська, Говард Баффет та Річард Бренсон у Бучі Фото: Офіс президента

Очікується, що фабрика-кухня в Бучі забезпечить харчуванням одразу три громади: саму Бучу, Немішаєве та Бородянку, де знаходяться кілька десятків навчальних закладів.

Потужності виробництва можуть бути переналаштовані або розширені, щоб годувати не лише школярів, а й тимчасово переміщених осіб та місцевих мешканців.

"Для нашої країни та всього світу Буча – місце російських злочинів, але ми хочемо, щоб разом із цією драматичною пам'яттю вона продовжувала жити як нормальне, щасливе місто, ставати більш комфортним, щоб на цих вулицях грали діти. Щоб це місто було таким, яким він задуманий: рідним, улюбленим, місцем сили для тисяч людей. Щоб мешканці його не втратили, а цінували ще більше", – сказала Олена Зеленська. За її словами, фабрика-кухня стала початком повернення до проєкту реформи шкільного харчування, яку вона розпочала до війни.

Перша леді подякувала команді Говарда Баффета – за любов до України, віру в неї та її дітей.

Говард Баффет в екскаваторі Фото: Офіс президента

Для візиту до Бучі та на будмайданчик перша леді України обрала просте та зручне вбрання: джинси, кросівки та чорну куртку – останніми днями в Україні йде дощ. Під курткою вона мала чорний гольф і блейзер у тон.

Нагадаємо, Річард Бренсон вже відвідував Україну минулого року. Він був у Гостомелі.