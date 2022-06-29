Мільярдер Річард Бренсон відвідав Гостомель (фото)

Британський мільярдер цікавився можливостями відновлення аеропорту в Гостомелі.

71-річний британський підприємець, засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон приїхав в Україну й у межах свого візиту відвідав Гостомель. Про це розповів у своєму телеграм-каналі начальник Гостомельської селищної військової адміністрації.

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Річард Бренсон постійно виступає на підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, а також за жорсткі санкції проти РФ, її лідерів та економіки. У Гостомелі він цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення. Разом із представниками Укроборонпром та ДП "Антонов" розповіли гостю про такі перспективи та наявні проєкти реконструкції аеропорту", — написав чиновник.

На одному із фото Бренсон позує на тлі знищеного літака "Мрія". Найбільший у світі транспортний літак українського виробництва Ан-225 було знищено в аеропорту Гостомелю під Києвом унаслідок повітряної атаки російських військ.

Зазначимо, що ще до вторгнення російської армії в Україну британець закликав політиків не залишати нашу країну в біді.

"Світ має підтримати Україну. Ми не маємо залишати країну, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на мир і зараз перебуває на межі вторгнення тієї ж країни, яка переконала її зробити це", — писав він 19 лютого. Через п'ять днів після цього ЗС РФ знайшли бомбити міста сусідньої держави, розв'язавши криваву війну, яка триває вже п'ятий місяць.

У січні 2022-го мільярдер говорив про те, що Путін не зможе перемогти у будь-якій війні проти України, проте здатний принести страждання мирному населенню, тому світовий бізнес має об'єднатися.