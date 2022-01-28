Річард Бренсон закликав світовий бізнес відстояти суверенітет України

Засновник Virgin Group заявив, що Путін не зможе перемогти в будь-якій війні проти України. Однак він може принести страждання мирному населенню, тож світовий бізнес має об'єднатися.

Британський мільярдер Річард Бренсон закликав світовий бізнес об'єднатись, щоб відстояти український суверенітет. Публікація з'явилася на сайті компанії Virgin Group.

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Як вказує Бренсон, останніми роками не було великого ризику повномасштабної війни на європейській землі, війни, яка служитиме не справедливою та законною метою.

Бізнесмен наголошує, що він завжди виступав проти несправедливих воєн у своєму житті. Він був активним учасником акцій проти війни у В'єтнамі, потім проти вторгнення до Іраку. Зараз наміри Путіна стали очевиднішими для всього світу.

За словами засновника Virgin Group, вони вживали таких дій і 8 років тому, коли РФ анексувала Крим. Було проведено низку зустрічей і дзвінків із лідерами в галузі політики та бізнесу, але ніхто з Росії не виступив відкрито проти військової інтервенції.

"Ми випустили ділову заяву, яку західні й українські бізнес-лідери були раді підписати, але нам не вдалося отримати жодного російського підпису, тому що їхній страх перед репресіями з боку режиму в Москві був занадто великий", — стверджує Бренсон.

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Чому в разі нового вторгнення Росії Україна врешті-решт переможе

Мільярдер наголошує, що тоді й зараз ті, з ким він вів бесіди, залишаються єдиними в думці, що будь-яка війна між РФ і Україною матиме руйнівні наслідки для всіх. РФ ще більше ізолюється від усього світу, що зруйнує економіку. Але більше, ніж економіка, постраждають звичайні люди по обидва боки кордону. Бренсон висловив упевненість, що вторгнення в Україну — це не той конфлікт, у якому Путін може перемогти в довгостроковій перспективі.

Росіяни в якийсь момент зрозуміють, вважає британський бізнесмен, що вони заслуговують на краще. А неминучий захист українців своїх будинків, сіл і міст "поверне нав'язливу примару невдачі Радянського Союзу в Афганістані та її смертоносних жертв, про російських синів, братів і батьків".

Тому Бренсон закликав світових бізнесменів об'єднатися, аби відстояти суверенітет України. Одностороння агресія завжди неприйнятна. Світова ділова спільнота має підтримати весь спектр санкцій.

Нагадаємо, США відправить нову військову допомогу в Україну через нарощування сил РФ біля кордонів і в Білорусі. Увечері, 27 січня відбулася телефонна розмова українського й американського президентів. Під час бесіди Володимир Зеленський і Джо Байден обговорювали деескалацію, військову допомогу та фінансову підтримку України.