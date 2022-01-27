"Довга" розмова Зеленського і Байдена завершилася: про що спілкувалися президенти

Під час бесіди лідери України та США обговорили деескалацію, військову допомогу та фінансову підтримку Києва.

27 січня відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та його американським колегою Джо Байденом. Про це розповів сам український лідер у себе у Twitter, назвавши розмову "довгою".

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"Обговорили поточні дипломатичні зусилля щодо деескалації та погодили спільні дії на майбутнє", — повідомив Зеленський.

Президент України підкреслив, що під час бесіди подякував президенту США за військову допомогу, що триває. Також, повідомив Зеленський, під час розмови з Байденом обговорювалися можливості фінансової підтримки Києва.

[ + – ] Пост Зеленського про телефонну розмову з Байденом

Нагадаємо, раніше у коментарі Фокусу радник Офісу президента України повідомив, що бесіда Зеленського та Байдена мала розпочатися о 20:00 за київським часом. За його словами, лідери країн мали обговорювати теми безпеки, ескалації та додаткової допомоги.

Зазначимо, що це вже друга розмова Байдена та Зеленського у 2022 році. Вперше вони зідзвонилися увечері 2 січня. Тоді президент США говорив Зеленському, що підтримує "нормандський" формат переговорів.

26 січня відбулася зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки": України, РФ, Німеччини та Франції. У процесі переговорів, серед іншого, було погоджено продовжувати комунікацію. Радники лідерів країн "четвірки" домовилися, що наступна така зустріч має відбутися за два тижні.