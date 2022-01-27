"Долгий" разговор Зеленского и Байдена завершился: о чем общались президенты

В ходе беседы лидеры Украины и США обсудили деэскалацию, военную помощь и финансовую поддержку Киева.

27 января состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и его американским коллегой Джо Байденом. Об этом рассказал сам украинский лидер у себя в Twitter, назвав беседу "долгой".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

"Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее", — сообщил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что в ходе беседы поблагодарил президента США за продолжающуюся военную помощь. Также, сообщил Зеленский, в ходе разговора с Байденом обсуждались возможности финансовой поддержки Киева.

[ + – ] Пост Зеленского о телефонном разговоре с Байденом

Напомним, ранее в комментарии Фокусу советник Офиса президента Украины сообщил, что беседа Зеленского и Байдена должна была начаться в 20:00 по киевскому времени. По его словам, лидеры стран должны были обсуждать темы безопасности, эскалации и дополнительной помощи.

Отметим, что это уже второй разговор Байдена и Зеленского в 2022 году. Впервые они созвонились вечером 2 января. Тогда президент США говорил Зеленскому, что поддерживает "нормандский" формат переговоров.

26 января состоялась встреча советников лидеров стран "нормандской четверки": Украины, РФ, Германии и Франции. В ходе переговоров, среди прочего, было согласовано продолжать коммуникацию. Советники лидеров стран "четверки" договорились, что следующая такая встреча должна состояться через две недели.