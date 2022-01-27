Зеленский и Байден сегодня проведут телефонный разговор, — ОП

Лидеры двух стран обсудят вопросы безопасности, эскалации и предоставления украинскому государству дополнительной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 января, проведет телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Общение глав государств должно начаться в 20:00 по киевскому времени. Об этом в комментарии Фокусу сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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По словам представителя администрации Зеленского, темами беседы президентов Украины и США будут "безопасность, эскалация и дополнительная помощь".

Напомним, разговор лидеров двух стран произойдет после того, как в среду, 26 января, РФ получила от Соединенных Штатов и НАТО письменные ответы на требования российской стороны, которые, в том числе, касаются гарантий невступления Украины в Альянс.

На следующий день министр иностранных дел РФ заявил, что ответ Соединенных Штатов и их союзников не удовлетворил Кремль.

Также в среду в Париже прошла встреча советников лидеров стран Нормандского формата по Донбассу, в ходе которой стороны, среди прочего, договорились продолжить переговоры через две недели.

Тем временем заместитель государственного секретаря США Венди Шерман заявила, что, по оценкам Государственного департамента, Россия может начать вторжение в Украину до середины февраля. В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что не видит признаков скорого полномасштабного нападения государства-агрессора.