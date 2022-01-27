Зеленський і Байден сьогодні проведуть телефонну розмову, — ОП

Лідери двох країн обговорять питання безпеки, ескалації та надання українській державі додаткової допомоги.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 січня, проведе телефонну розмову з американським лідером Джо Байденом. Спілкування глав держав має розпочатися о 20:00 за київським часом. Про це у коментарі Фокусу повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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За словами представника адміністрації Зеленського, темами бесіди президентів України та США будуть "безпека, ескалація та додаткова допомога".

Нагадаємо, розмова лідерів двох країн відбудеться після того, як у середу, 26 січня, РФ отримала від Сполучених Штатів та НАТО письмові відповіді на вимоги російської сторони, які стосуються гарантій невступу України до Альянсу.

Наступного дня міністр закордонних справ РФ заявив, що відповідь Сполучених Штатів та їх союзників не задовольнила Кремль.

Також у середу в Парижі відбулася зустріч радників лідерів країн Нормандського формату по Донбасу, під час якої сторони, серед іншого, домовилися продовжити переговори за два тижні.

Тим часом, заступник державного секретаря США Венді Шерман заявила, що, за оцінками Державного департаменту, Росія може почати вторгнення в Україну до середини лютого. Зі свого боку міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що не бачить ознак швидкого повномасштабного нападу держави-агресора.