Зеленский провел телефонный разговор с Байденом: о чем говорили президенты

Лидеры стран обсудили варианты деэскалации на Донбассе и возможное вторжение России. Президент США заверил, что на последнее Запад отреагирует "решительными действиями".

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. В ходе диалога стороны обсуждали вероятность нападения РФ, а также ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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В публикации президента США подчеркнули, что ответ Штатов и союзников на вероятную военную операцию Кремля против Украины будет решительным. В то же время лидеры двух стран заявили о приверженности дипломатическим переговорам, которые начнутся на следующей неделе в рамках двухстороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через совет Россия-НАТО и ОБСЕ.

Джо Байден и союзники привержены принципу "ничего о вас без вас". Также американский президент заявил о приверженности США к суверенитету и территориальной целостности Украины.

В ходе диалога отдельно стороны обсудили ситуацию на Донбассе. Байден заявил о поддержке "нормандского" формата переговоров.

Владимир Зеленский в Twitter написал, что первый международный разговор в 2022 году произошел с лидером США, что говорит об особом характере отношений.

"Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущения дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непоколебимую поддержку Украины", — указывается в публикации украинского президента.

Напомним, перед разговором с Зеленским Байден провел переговоры с Путиным, во время которых он "ясно дал понять, что РФ не сможет зайти в Украину".

Фокус подводил итоги телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина, и сообщал, о чем разговаривали президенты в течение 50 минут.

Ранее глава комитета разведки Конгресса США заявил о вероятности вторжения РФ в Украину. Она крайне высока. Против РФ нужно вводить санкции очень высокого уровня.