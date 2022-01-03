Зеленський провів телефонну розмову з Байденом: про що говорили президенти

Лідери країн обговорили варіанти деескалації на Донбасі та можливе вторгнення Росії. Президент США запевнив, що на останнє Захід відреагує "рішучими діями".

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. У ході діалогу сторони обговорювали можливість нападу РФ, а також ситуацію на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

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У публікації президента США наголосили, що відповідь Штатів та союзників на ймовірну військову операцію Кремля проти України буде рішучою. У той же час лідери двох країн заявили про прихильність до дипломатичних переговорів, які розпочнуться наступного тижня в рамках двостороннього діалогу про стратегічну стабільність, в НАТО через раду Росія-НАТО та ОБСЄ.

Джо Байден та союзники віддані принципу "нічого про вас без вас". Також американський президент заявив про прихильність США до суверенітету та територіальної цілісності України.

У ході діалогу окремо сторони обговорили ситуацію на Донбасі. Байден заявив про підтримку "нормандського" формату переговорів.

Володимир Зеленський у Twitter написав, що перша міжнародна розмова у 2022 році відбулася з лідером США, що говорить про особливий характер відносин.

"Обговорили спільні дії України, США та партнерів щодо збереження миру в Європі та недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку України", — зазначається в публікації українського президента.

Нагадаємо, перед розмовою із Зеленським Байден провів переговори з Путіним, під час яких він "ясно дав зрозуміти, що РФ не зможе зайти в Україну ".

Фокус підбивав підсумки телефонної розмови Джо Байдена та Володимира Путіна і повідомляв, про що розмовляли президенти протягом 50 хвилин.

Раніше глава комітету розвідки Конгресу США заявив про можливість вторгнення РФ в Україну. Вона дуже висока. Проти РФ потрібно запроваджувати санкції дуже високого рівня.