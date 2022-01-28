Ричард Брэнсон призвал мировой бизнес отстоять суверенитет Украины

Основатель Virgin Group, заявил, что Путин не сможет победить в любой войне против Украины. Однако он может принести страдания мирному населению, поэтому мировой бизнес должен объединиться.

Британский миллиардер Ричард Брэнсон призвал мировой бизнес объединится, чтобы отстоять украинский суверенитет. Публикация появилась на сайте компании Virgin Group.

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Как указывает Брэнсон, в последние годы не было большого риска полномасштабной войны на европейской земле, войны, которая будет служить не справедливой и законной цели.

Бизнесмен подчеркивает, что он всегда выступал против несправедливых войн в своей жизни. Он был активным участником акций против войны во Вьетнаме, затем против вторжения в Ирак. Сейчас намерения Путина стали более очевидными для всего мира.

По словам основателя Virgin Group, они предпринимали такие действия и 8 лет назад, когда РФ аннексировала Крым. Было проведено ряд встреч и звонков с лидерами в области политики и бизнеса, но никто из России не выступил открыто против военной интервенции.

"Мы выпустили деловое заявление, которое западные и украинские бизнес-лидеры были рады подписать, но нам не удалось получить ни одной российской подписи, потому что их страх перед репрессиями со стороны режима в Москве был слишком велик", — утверждает Брэнсон.

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Почему в случае нового вторжения России Украина в конце концов победит

Миллиардер подчеркивает, что тогда и сейчас те, с кем он вел беседы, остаются едины во мнении, что любая война между РФ и Украиной будет иметь разрушительные последствия для всех. РФ еще больше изолируют от всего мира, что разрушит экономику. Но больше, чем экономика пострадают обычные люди по обе стороны границы. Брэнсон выразил уверенность, что вторжение в Украину — это не тот конфликт, в котором Путин может победить в долгосрочной перспективе.

Россияне в какой-то момент поймут, считает британский бизнесмен, что они заслуживают лучшего. А неизбежная защита украинцев своих домов, сел и городов "вернет навязчивый призрак неудачи Советского Союза в Афганистане и ее смертоносных жертв, о русских сыновьях, братьях и отцах".

Поэтому, Брэнсон призвал мировых бизнесменов объединится, чтобы отстоять суверенитет Украины. Односторонняя агрессия всегда неприемлема. Мировое деловое сообщество должно поддержать весь спектр санкций.

Напомним, США отправит новую военную помощь в Украину из-за наращивания сил РФ у границ и в Беларуси. Вечером, 27 января состоялся телефонный разговор украинского и американского президентов. В ходе беседы Владимир Зеленский и Джо Байден обсуждали деэскалацию, военную помощь и финансовую поддержку Украины.